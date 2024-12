München Verletzte bei Großbrand in Pflegeheim Stand: 25.12.2024 14:35 Uhr

In der Münchner Innenstadt ist an Heiligabend der Dachstuhl des Senioren- und Pflegeheims Vincentinum in Brand geraten. Bewohner und Personal mussten die Gebäude verlassen. 15 Personen wurden verletzt.

Von Frank Jordan, BR24 Redaktion

Der Brand in einem Senioren- und Pflegeheim hat an Heiligabend einen Großeinsatz in der Münchner Innenstadt ausgelöst. Ausgebrochen war das Feuer im Dachstuhl des Vincentinums im Bezirk Altstadt-Lehel – es gilt als älteste Einrichtung dieser Art in München. Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Das Feuer griff auch auf Teile des Dachs und den Glockenturm des historischen Gebäudes über, aus dem zeitweise hohe Flammen und Rauchschwaden schlugen. Was das Feuer im dritten Obergeschoss verursacht hatte, ist bislang noch unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Schaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen der Polizei auf mehr als eine Million Euro.

Teile des Pflegeheims unbewohnbar

Zunächst wurde das Gebäude am Nachmittag geräumt: Rund 60 Personen wurden ins Freie gebracht. Mehrere Senioren seien aus ihren Zimmern gerettet worden, wie es weiter hieß. Einige von ihnen seien im Gehen eingeschränkt und wurden getragen oder im Rollstuhl die Treppen hinuntergefahren, hieß es. Sowohl die Feuerwehr als auch die Pfleger und Pflegerinnen halfen dabei.

Die Bewohner seien zum Teil in einen anderen, nicht betroffenen Bereich des Gebäudes gebracht beziehungsweise vorübergehend in einem nahe gelegenen Gebäude der Technischen Universität München betreut worden, teilte die Feuerwehr mit.

Anschließend seien sie bei Verwandten untergekommen oder in anderen Einrichtungen. Wie lange sie dort bleiben müssen, ist ungewiss. Der betroffene Gebäudeteil ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Für die Anwohner galt zeitweise eine Gefahrenwarnung, da wegen des starken Rauchs die Fenster geschlossen werden sollten.

Verletzte mit Rauchgasvergiftung

Bis zum Abend zählten die Rettungskräfte 15 verletzte Personen, darunter auch Pflegepersonal. Die meisten Verletzten erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Das Seniorenheim liegt in der Oettingenstraße am Englischen Garten. Die Ursprünge der Einrichtung reichen bis ins Jahr 1857 zurück. Träger ist der Sankt Vinzentius-Zentralverein, der Mitglied im Caritasverband der katholischen Erzdiözese München und Freising ist.

Service für Angehörige

Das Senioren- und Pflegeheim Vincentinum hat inzwischen eine Liste erstellt, wo welche Bewohner nach dem Brand aktuell untergebracht sind. Angehörige können sich an den Bewohnerservice wenden, um Auskunft zu erhalten. Dieser ist erreichbar unter 089 216 66 0.

Brandursache muss noch ermittelt werden

Zeitweise wurde von einem offenen Dachstuhlbrand gesprochen. Die Feuerwehr war ihren Angaben zufolge mit 120 Kräften im Einsatz und löschte von mehreren Drehleitern aus. Dabei entfernten sie unter anderem die Blechfassade am Glockenturm. Die Polizei sperrte umliegende Straßen.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag sind Feuerwehrleute und andere Helfer am Brandort unterwegs, um Gefahrenstellen abzusichern. Mit einer Drehleiter wurde der stark beschädigte Turm, aus dem auch am Mittwochmorgen noch Rauch aufstieg, untersucht. Die Brandermittler werden, nachdem der Brand vollständig gelöscht ist, in das Gebäude gehen.

Die Prinzregentenstraße war stadteinwärts zwischen dem Isarring und dem Prinz-Carl-Palais gesperrt, außerdem die Oettingenstraße und die Reitmorstraße. Wegen Nachlöscharbeiten blieben die Oettingenstraße und die Reitmorstraße auch am ersten Weihnachtsfeiertag noch gesperrt.

Mit Informationen von dpa.

Quelle: Nachrichten 25.12.2024 - 09:00 Uhr