80 Jahre nach der Befreiung des KZ Dachau: Ein ehemaliger US-Soldat und ein Überlebender lachen gemeinsam, erinnern sich und mahnen: "Die Menschen haben nicht wirklich aus der Geschichte gelernt".

Mit Gottesdiensten und einer zentralen Feier ist heute an die Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau vor 80 Jahren erinnert worden. Vor der zentralen Feier hatten bereits am Vormittag verschiedene Veranstaltungen stattgefunden.

Bei der Gedenkfeier ergriffen auch die Überlebenden Abba Naor, Jean Lafaurie und Leslie Rosenthal das Wort. Der heute 97-jährige Abba Noar aus München und Rehovot (Israel) überlebte den Dachauer Todesmarsch 1945.

Ehemaliger Soldat schildert Moment der Befreiung

Es war ein bewegender Moment, als der KZ-Überlebende Mario Candotto beim Gedenken am Krematorium ans Mikrofon trat. "Hier war ich eine Nummer", sagte er und er fügte hinzu: Die Menschen hätten aus der Geschichte nicht wirklich gelernt, man müsse den aktuellen Entwicklungen Einhalt gebieten. Candotto gehört zu den zehn Überlebenden, die heute in die KZ-Gedenkstätte Dachau gekommen sind. Acht davon waren KZ-Häftlinge in Dachau, zwei weitere waren in den Konzentrationslagern Auschwitz und Theresienstadt untergebracht.

Minutenlangen Beifall erhielt der 100-jährige Bud Gahs, der als Soldat der sogenannten Rainbow-Division am 29. April 1945 dabei war, als die US-Armee das KZ befreite. "Erst als wir die Tore von Dachau öffneten, wurde uns wirklich klar, wofür wir gekämpft hatten. Was wir an diesem Tag sahen, brach uns das Herz und gab uns neuen Sinn." Sie seien als Soldaten für den Kampf ausgebildet gewesen, aber auf das, was sie da sahen, waren sie nicht vorbereitet, so Gahs weiter.

Für sie und auch die Nachkommen und Familien der Überlebenden sei das Gedenken ganz wichtig, sagte auch Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann.

Gedenkfeier in KZ-Gedenkstätte Dachau

Charlotte Knobloch mahnt Schutz der Demokratie an

"Der Schutz der Demokratie ist die beste Friedensbewegung", betonte in einem jüdischen Gottesdienst Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) dankte bei der Gedenkfeier den Zeitzeugen für ihre "unermüdliche Erinnerungsarbeit". Auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), betonte den zentralen Stellenwert der Erinnerungskultur und einer wehrhaften Demokratie gerade angesichts des Erstarkens der extremen Rechten. "Wer nicht weiß, welche Errungenschaften unsere Freiheiten sind, muss einfach hierherkommen", sagte sie.

Im KZ Dachau wurden mehr als 41.000 Menschen ermordet

Die Nationalsozialisten hatten das Lager schon im März 1933 eröffnet, es diente dann als Modell für alle anderen Konzentrationslager. In Dachau mit seinen 140 Außenlagern wurden mehr als 200.000 Männer und Frauen aus über 40 Ländern eingesperrt. Mindestens 41.500 Menschen wurden ermordet. Nach dem Krieg diente die Anlage unter anderem als Internierungslager für NS-Täter, seit 1965 ist sie Gedenkstätte.

Mit einer Schweigeminute und Kranzniederlegungen auf dem ehemaligen Appellplatz ging die Gedenkfeier am Nachmittag zu Ende.

Quelle: BR24 04.05.2025 - 16:00 Uhr