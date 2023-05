Bayern Söder einstimmig zum CSU- Spitzenkandidaten gewählt Stand: 06.05.2023 12:56 Uhr

Fünf Monate vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU ihren Vorsitzenden Markus Söder zum Spitzenkandidaten gewählt. Auf einem Parteitag in Nürnberg kürten ihn die etwa 700 Delegierten per Handzeichen. Gegenstimmen gab es keine.

Von Petr Jerabek

CSU-Chef Markus Söder führt seine Partei erneut als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im Oktober. Auf einem Parteitag in Nürnberg erhielt der 56-Jährige ein klares Votum der 700 Delegierten: Alle stimmten per Handzeichen für den bayerischen Ministerpräsidenten.

Söder sprach von einem "tollen Signal nach draußen" und betonte: "Ich gratuliere uns dazu". CSU-Generalsekretär Martin Huber wertete die Abstimmung als großartigen Vertrauensbeweis für Söder. Diesen Rückenwind nehme die CSU mit. Die Ausgangslage für die CSU ist aktuell gut: Umfragen sahen die Partei zuletzt bei 40 Prozent oder mehr - das Bündnis mit den Freien Wählern hätte eine klare Mehrheit.

Söder: Ampel hat "null Ahnung" von Wirtschaftspolitik

Zuvor hatte Söder seiner Partei mit Attacken auf die Berliner Ampel auf den Landtagswahlkampf eingeschworen. "Das Wohlstandeis schmilzt schneller als das Eis der Gletscher." Der Verlust von Wohlstand hänge mit einer Reihe von Fehlentscheidungen in Berlin zusammen. Die Ampel werde mit ihren Plänen und Beschlüssen "am Ende zum größten Armutsrisiko der deutschen Geschichte".

Durch die aktuelle Energiepolitik und die Heizungspläne werde "jeder Normalverdiener überfordert". Ausgleichszahlungen sind für den CSU-Politiker keine Lösung: "Entweder geht der Bürger pleite oder der Staat", warnte Söder. Die Ampel habe von Deutschland und Wirtschaftspolitik "null Ahnung".

Söder kritisiert "grüne Korruption"

Der CSU-Chef erneuerte die Forderung an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), seinen Staatssekretär Patrick Graichen zu entlassen – "sonst ist die Verwandtenaffäre Graichen eine Affäre Habeck". Der Staatssekretär habe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich falsch verstanden: "Die ganze grüne Sippe wird da irgendwie beschäftigt", kritisierte Söder. "Das ist nichts anderes als grüne Korruption."

06.05.2023 - 10:15 Uhr