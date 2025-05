Mehrere Verletzte in Stuttgart Mann fährt mit Auto in Menschengruppe Stand: 02.05.2025 22:31 Uhr

In Stuttgart ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Laut Polizei gibt es mehrere Schwerverletzte. Der Fahrer sei festgenommen worden. Die Polizei geht inzwischen von einem Unfall aus.

Ein Geländewagen ist am Freitagabend gegen 17:50 Uhr in eine Personengruppe am Olgaeck in Stuttgart gefahren. Was ist bisher bekannt und was nicht?

Was ist passiert?

Bei der Fahrt der Mercedes G-Klasse in eine Personengruppe am frühen Freitagabend in Stuttgart sind laut Polizei acht Menschen verletzt worden. Drei davon wurden nach Auskunft der Feuerwehr lebensgefährlich verletzt. Am späten Freitagabend teilte die Polizei mit, dass eine 46-jährige Frau, die zu den lebensgefährlich Verletzten gezählt hatte, im Krankenhaus gestorben sei. Nach SWR-Informationen ist auch ein Kleinkind unter den Verletzten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr an der oberirdischen Stadtbahn-Haltestelle Olgaeck. Das Fahrzeug kam teils auf der Straße, teils auf dem Bereich, auf dem sonst Fußgänger an der Ampel warten müssen, zum Stehen. Das eigentlich stabil wirkende Metallgerüst dahinter wurde umgebogen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei befanden sich in dem weiträumig abgesperrten Bereich und hängten den Ort des Vorfalls mit Planen zum Sichtschutz ab. Leichtverletzte wurden in einer Art Bus der Feuerwehr behandelt und konnten diesen nach und nach wieder verlassen. Wie schnell das Auto in die Menge fuhr, war einem Polizeisprecher zufolge unklar.

Social-Media-Beitrag auf Twitter von Polizei Stuttgart: "#Mitte Im Bereich #Olgaeck ist offenbar ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Es soll mehrere Verletzte geben. Wir sind mit starken Kräften vor Ort und informieren hier, sobald weitere Informationen vorliegen. Ihre #Polizei #Stuttgart"

Was wissen wir über den Fahrer?

Der Fahrer des Autos, ein 42 Jahre alter Mann, wurde nach Polizeiangaben festgenommen und wird derzeit vernommen. Laut Sicherheitskreisen soll es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handeln.

War es ein Unfall oder ein Anschlag?

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Vorfall laut Polizei aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall. Es lägen derzeit keinerlei Hinweise vor, die auf "eine vorsätzliche Gewalttat oder ein Anschlagsgeschehen" schließen ließen, teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. Gleichwohl dauerten die umfangreichen Ermittlungen zu den Hintergründen weiter an. Dabei sei auch ein Sachverständiger einbezogen worden, hieß es weiter.

Wie geht es weiter?

Momentan versucht die Polizei zu klären, wie es zu dem Vorfall kam. Zeugen würden verhört, sagte die Polizeisprecherin. Unfallspezialisten schauten sich den Ort genau an.

Rettungskräfte in der Stuttgarter Innenstadt am Olgaeck, nachdem dort ein Auto in eine Personengruppe gefahren ist

Welche Nahverkehrsmittel fahren derzeit und welche nicht?

Am Abend normalisiert sich die Verkehrslage an dem wichtigen Knotenpunkt wieder langsam. Nachdem die Straße und die Bahn-Strecke zeitweise komplett gesperrt waren und weder Fahrzeuge noch Bahnen passieren konnten, gibt die Polizei am Abend zunächst die Gegenfahrbahn wieder frei. Auch Straßenbahnen passieren die Unfallstelle wieder.

Sendung am Fr., 2.5.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW