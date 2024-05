Zweiter Verdächtiger gefasst Anschlag auf Synagoge geplant? Stand: 24.05.2024 17:31 Uhr

Die Polizei hat einen 18-Jährigen aus Weinheim festgenommen, weil er zusammen mit einem 24-Jährigen einen Mordanschlag auf Besucher der Synagoge in Heidelberg geplant haben soll.

Rund drei Wochen nach der Festnahme eines 24-Jährigen in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat haben Ermittler einen zweiten Verdächtigen gefasst.

Der 24-jährige Deutsche sowie der inzwischen ebenfalls festgenommene 18-jährige Deutsch-Türke aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hätten per Chat über einen "möglichen Messerangriff auf Besucher einer Synagoge in Heidelberg" gesprochen. Das teilten die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe sowie das Landeskriminalamt am Freitag mit.

Vorbereitungen zur Tötung über Chat

Wie das Landeskriminalamt in Stuttgart sowie die Staatsanwaltschaften in Stuttgart und Karlsruhe erklärten, ergaben sich die Erkenntnisse bei der Auswertung beschlagnahmter Beweismittel durch IT-Experten.

Die beiden jungen Männer hatten sich demnach im April per Chat darüber ausgetauscht, Besucherinnen und Besucher eines jüdischen Gotteshauses in Heidelberg zu töten und sich von Polizisten erschießen zu lassen. Die Wohnung des 18-Jährigen war am 18. Mai durchsucht worden, der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Haft.

Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Gefährdung von Besuchern der Synagoge hätten sich nicht ergeben.

Hintergrund: Polizeieinsatz schon am 3. Mai

Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat wurde die Wohnung des 24-Jährigen am 3. Mai durchsucht. Der Mann nahm laut Polizei während der Durchsuchung plötzlich mehrere Küchenmesser an sich und flüchtete aus einem Fenster ins Freie. Dort stellten ihn die Beamten. Statt die Messer abzulegen, bewarf er demnach einen Beamten gezielt mit einem Messer und lief auf ihn zu. Dieser schoss auf den Mann.

Schießerei in Bad Friedrichshall am 3. Mai 2024.

Der 24-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Ihm werden zudem versuchter Totschlag und ein besonders schwerer Fall des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte vorgeworfen.

Jüdische Gemeinde besorgt nach mutmaßlichem Anschlagsplan

Nach der Festnahme von den zwei Männern reagierte die jüdische Gemeinde schockiert und fassungslos. Sie machten sich Sorgen um ihre Gemeindemitglieder, sagten der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Heidelberg, Jona Pawelczyk-Kissin, und das Vorstandsmitglied Halyna Dohayman, am Freitag in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Sie befürchteten, "dass sie sich jetzt einsperren und nicht mehr zu unseren Gottesdiensten kommen. Wir versuchen, ihnen die Angst zu nehmen." Man werde jetzt gemeinsam beraten, wie man mit der Situation umgehe. "Wir stehen in engem Kontakt mit der Polizei und verstärken unsere internen Sicherheitsmaßnahmen." Am Abend sei um 19 Uhr eine Menschenkette vor der Synagoge geplant.

Antisemitismusbeauftragter für enge Zusammenarbeit mit Polizei

Der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, hat erleichtert auf die Festnahmen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Synagoge in Heidelberg reagiert. "Angesichts der zahlreichen Drohungen im Netz wussten wir alle um die Gefahr", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er habe sich mit den Sicherheitsbehörden ausgetauscht. "Ich habe heute bereits mit Polizei und den jüdischen Religionsgemeinschaften über die Verhaftungen aufgrund mutmaßlicher, antisemitischer Angriffspläne gesprochen", so Blume.

Blume respektiere zwar die Arbeit der Ermittler, habe aber in Absprache mit dem Innenministerium zeitnah Informationen sowie den Schutz der Feste zu Lag Baomer am Sonntag in ganz Baden-Württemberg zugesagt. Die enge Zusammenarbeit der Polizei und der jüdischen Gemeinden zahle sich in erhöhter Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger aus, so Blume. Lag Baomer ist ein jüdischer Feiertag, bei dem der Mystiker aus dem 2. Jahrhundert, Rabbi Schimon Bar Jochai, geehrt wird.

Ein Sprecher des Innenministeriums versicherte ebenfalls, dass Veranstaltungen an Lag Baomer polizeilich geschützt würden. Konkrete Gefährdungserkenntnisse gebe es aktuell zwar nicht, die regionalen Polizeipräsidien seien über das derzeitige Ermittlungsverfahren aber informiert und entsprechend sensibilisiert worden.

Strobl: Jüdisches Leben "fest im Blick"

Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte, eine "mörderische Tat gegen jüdisches Leben" habe verhindert werden können. Polizei und Verfassungsschutz hätten den Schutz jüdischen Lebens "fest im Blick", fügte er am Freitag in Stuttgart an. Die Behörden hätten daher auch frühzeitig einschreiten können.

Wir schützen jüdisches Leben im Land. Schlimm genug freilich, dass in kranken Gehirnen solche Mordpläne gegen jüdisches Leben in unserem Land entstehen. Innenminister von Baden-Württemberg Thomas Strobl (CDU)

Oberbürgermeister von Weinheim Manuel Just (CDU) dankte am Freitag in einem Statement den Ermittlungsbehörden für ihre "professionelle und erfolgreiche Arbeit." Es habe sich gezeigt, dass die Polizeibehörden die digitale Ermittlungsarbeit in den vergangenen Jahren deutlich verbessert und ausgebaut hätten. Rassismus und Antisemitismus seien immer auch "ein Angriff auf unsere freiheitliche Grundordnung."

