Großeinsatz im Kreis Karlsruhe Tanklaster kollidiert mit Straßenbahn Stand: 11.03.2025 16:20 Uhr

Nördlich von Karlsruhe ist ein Tanklaster an einem Bahnübergang mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Nach Angaben der Polizei gibt es mindestens einen Schwerverletzten.

In Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) hat es einen schweren Unfall mit einem Tanklaster und einer Stadtbahn gegeben. Laut Polizei sind die beiden Fahrzeuge an einen unbeschrankten Bahnübergang kollidiert und fingen Feuer. Über der Unfallstelle waren meterhohe Flammen und eine schwarze Rauchsäule zu sehen.

Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile löschen. Laut Polizei gibt es mindestens einen schwerverletzten Mann - vermutlich der Fahrer des Tanklasters. Drei Menschen wurden demnach leicht verletzt. In der Straßenbahn seien nur wenige Fahrgäste gewesen.

Tanklaster kollidiert mit Straßenbahn - größere Katastrophe verhindert

Nach Angaben der Einsatzleitung seien Feuerwehr und Rettungsdienste "mit einer hohen Kräfteanzahl" sehr schnell vor Ort gewesen und konnten so eine größere Katastrophe verhindern. Was genau der Tanklaster geladen hatte, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Auch der Unfallhergang müsse erst noch ermittelt werden. Die beiden Fahrzeuge waren am frühen Dienstagnachmittag zusammengestoßen und in Brand geraten.

Feuerwehrleute versuchen die Flammen zu löschen, nachdem ein Lkw bei Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) mit einer Straßenbahn kollidiert ist.

Sendung am Do., 27.3.2025 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4