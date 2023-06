Bodensee Fischer dürfen keine Felchen mehr fangen Stand: 22.06.2023 18:23 Uhr

Im Bodensee dürfen ab kommendem Jahr keine Felchen mehr gefischt werden. Das Fangverbot für den beliebten Lachsfisch gilt drei Jahre lang. Sein Bestand wird vor allem durch eine andere Fischart bedroht: den Stichling.

Weil der Bestand des Blaufelchens im Bodensee immer weiter zurückgeht, hat die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) eine dreijährige Schonfrist für Felchen im Bodensee ab 1. Januar 2024 beschlossen. Damit sich der Bestand erholen kann, soll der Einsatz von Netzen und Angelhaken eingeschränkt werden. Gleichzeitig sollen die 64 Berufsfischerinnen und -fischer, Anglerinnen und Angler verstärkt Rotaugen, Barsche, Hechte und Welse fangen können. Dafür würden zusätzliche Netztypen erlaubt, teilte die IBKF mit.

Zudem solle in Pilotprojekten erprobt werden, wie der hohe Stichlingsbestand im Bodensee abgefischt und verwertet werden kann. Er gilt mit als Ursache für den starken Rückgang der Felchen. Um die Felchenbestände zu stützen beschloss die IBKF auch ein internationales Kormoranmanagement und eine Anpassung im Felchenbesatz. So sollen junge Fische im kommenden Frühling im See erst dann ausgesetzt werden, wenn sie größer sind und nicht mehr von Stichlingen gefressen werden können.

Auch soll die Fischartenzusammensetzung im Bodensee wegen des schnellen Wandels des Seeökosystems nun regelmäßig untersucht werden. Im vergangenen Jahr gingen den Berufsfischern im Bodensee nur noch rund 21 Tonnen des einstigen "Brotfisches" ins Netz, vor zwanzig Jahren waren es noch mehr als 800 Tonnen.

Die Entscheidung der IBKF zum Fangverbot für Felchen und weiteren Maßnahmen zum Download

Warum geht es dem Felchen im Bodensee schlecht?

Im Stichling sehen Experten, unter anderem von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen (Bodenseekreis), eines der größten Probleme für den Felchenbestand. Der Stichling mache mittlerweile rund 90 Prozent der Fische im Freiwasser des Bodensees aus und bedrohe den Felchen massiv, heißt es. Neben dem hohen Stichlingsbestand gelten die Ausbreitung der Quagga-Muschel sowie der Klimawandel als Ursachen für den Rückgang der Felchen.

Für Alexander Brinker, den Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen (Bodenseekreis) ist ein Fangverbot alternativlos. "Nie hätte ich vor einem Jahr gedacht, dass wir so schnell zu diesem Punkt kommen", sagte Alexander Brinker.

Fischer sehen Schonfrist kritisch

Viele Berufsfischer und Angler am Bodensee sind mit einem mehrjährigen Fangverbot nicht einverstanden. Roland Stohr aus Wasserburg im Kreis Lindau ist Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft Bayerischer Bodenseeberufsfischer. Er sagte in einer ersten Reaktion auf die Entscheidung der IBKF dem SWR:

Es müsse darüber hinaus etwas gegen den Kormoran unternommen werden, der Wildfisch aus dem See fange, heißt es von den Fischern. Zudem würden die Bodenseefischer die Felchen bereits schonen, so Elke Dilger vom Verband Badischer Berufsfischer am Bodensee. Die Fangtage seien reduziert worden und es gebe immer weniger aktive Berufsfischer.

Ein weiteres Problem sei der zu niedrige Nährstoffgehalt im Bodensee. Er führe zu einer geringen Nahrungsmenge für die Tiere - wodurch sie langsamer wachsen, so Roland Stohr weiter. Das notwendige Phosphat, welches im Nährstoffkreislauf den Felchen fehlt, werde seit vielen Jahren in den Kläranlagen in zu hoher Dosis entzogen. "Diese übertriebene und gleichzeitig sehr teure Reinigung müsste man aus Sicht der Fischer dringend überdenken, statt über ein Felchenfangverbot nachzudenken."

IBKF beschließt Maßnahmenpaket einstimmig

Am Mittwoch hatte die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei zu dem Thema getagt. Das Treffen in Ittingen (Kanton Thurgau) in der Schweiz war nicht-öffentlich. Jeder Anrainer hat einen Bevollmächtigten in dem Gremium. Über ein Fangverbot für Felchen musste einstimmig entschieden werden.