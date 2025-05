Porträt Regierungssprecher Kornelius Wer künftig die schwarz-rote Politik erklärt Stand: 12.05.2025 10:35 Uhr

Stefan Kornelius leitet heute seine erste Pressekonferenz als Regierungssprecher. Er soll zukünftig die Politik der schwarz-roten Koalition ins beste Licht rücken. Wer ist Kornelius und vor welchen Herausforderungen steht er?

Von Nicole Markwald, ARD-Hauptstadtstudio

Stefan Kornelius bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Außenpolitiker. Der nun ehemalige Politikjournalist gilt als äußerst gut vernetzt: Der 59-Jährige ist Mitglied in zahlreichen Thinktanks für Außen- und Sicherheitspolitik wie der Atlantikbrücke oder der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Bei diesen Gelegenheiten lernte er Friedrich Merz kennen und der lernte ihn schätzen, wie er der mitreisenden Presse im Regierungsflieger am Tag eins auf dem Weg nach Paris erklärte. "Ich habe ihn auch unter dem Aspekt ausgesucht, dass ich einen erfahrenen Mann an meiner Seite haben will, der in der Außen- und Sicherheitspolitik erfahren ist und Kenntnisse hat. Ich bin sehr froh, dass ich ihn gewinnen konnte, wir kennen uns aus früheren Begegnungen unter anderem bei der Atlantikbrücke, wo er ja häufig auch Veranstaltungen moderiert hat."

Enger Begleiter des Kanzlers

Absolutes Vertrauen ist Grundlage für die Arbeitsbeziehung der beiden Männer. Mit wohl kaum jemand anderem wird der neue Regierungssprecher künftig so viel Zeit verbringen wie mit dem Bundeskanzler. Kornelius wird an fast allen Gesprächen im In- und Ausland teilnehmen, die Merz führt.

Sein Job ist es dann, der Öffentlichkeit die Politik der Regierung zu erklären. Seine Expertise in der Außenpolitik ist ein Vorteil für die neue Tätigkeit, sagt sein Vorgänger Steffen Hebestreit. "Ich glaube, um das Amt des Regierungssprechers ausfüllen zu können, ist auch ein großes außenpolitisches Wissen eher von Vorteil. Dann kann man Dinge einordnen und fällt nicht so sehr auf Narrative fremder Nationen rein."

So wie Steffen Hebestreit bei Olaf Scholz ist der Regierungssprecher stets beim Kanzler dabei.

Zuletzt Ressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung

Stefan Kornelius wurde 1965 im baden-württembergischen Weinheim geboren. Er absolvierte die Henri Nannen Journalistenschule, arbeitete für die BBC und den Stern. Sein journalistisches Zuhause fand er 1988 in München bei der Süddeutschen Zeitung. Das Blatt schickte ihn als Korrespondenten nach Washington und ins Berliner Büro. Ab 2000 leitete er das außenpolitische Ressort der SZ.

Vor vier Jahren übernahm Kornelius das Politik-Ressort. Er ist Autor diverser Bücher über Angela Merkel, Barack Obama und den deutschen Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

Heute sitzt Stefan Kornelius das erste Mal den Hauptstadtjournalisten gegenüber. Um bei der Bundespressekonferenz Fragen zu beantworten, statt sie selbst zu stellen.