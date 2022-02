SPD-Politikerin Alabali-Radovan wird Antirassismus-Beauftragte Stand: 23.02.2022 10:13 Uhr

Die bisherige Staatsministerin für Integration, Alabali-Radovan, soll zusätzlich Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung werden. Die SPD-Politikerin sitzt seit dem vergangenen Jahr im Bundestag.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, soll auch Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung werden. Wie ihre Pressestelle mitteilte, will das Bundeskabinett sie heute berufen.

Die SPD-Politikerin ist seit Dezember Beauftragte der Regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die 31-Jährige wurde als Kind irakischer Eltern in Moskau geboren. 1996 kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie studierte Politikwissenschaften und wurde 2020 Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr zog sie mit einem Direktmandat in das Bundesparlament ein.

Bundesweite Antirassismus-Beratung geplant

Anlässlich des zweiten Jahrestags des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau am 19. Februar erklärte Alabali-Radovan: "Die Bundesregierung wird mehr denn je investieren in Prävention und politische Bildung." Von Rassismus Betroffene werde man "besser schützen" und unterstützen. "Dafür wollen wir eine bundesweite Antirassismus-Beratung einrichten", kündigte sie an.

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte vereinbart, eine Antirassismus-Beauftragte zu berufen. Zudem soll es in dieser Wahlperiode eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Antiziganismus geben.