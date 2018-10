Wie im Bund, so auch in Bayern: Die einst großen Volksparteien befinden sich im freien Fall. Personelle Konsequenzen? Fehlanzeige. Die SPD will einen neuen GroKo-Regierungsstil. Der Blick geht bereits zur nächsten Wahl.

Was folgt aus Bayern für den Bund? Diese Frage steht am Tag nach der Landtagswahl im Freistaat im Raum. Die Parteispitzen der GroKo-Partner beraten und dürften dabei Wunden lecken. Allzu großes Interesse an Personaldebatten haben aber weder CDU noch SPD. Zu wichtig erscheint es, vor der Hessen-Wahl in zwei Wochen keine Auflösungserscheinungen zu zeigen.

Günther stützt Merkel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gab Kanzlerin Angela Merkel bereits Rückendeckung und wies vielsagend nach Bayern: "Das ist ein rein hausgemachtes CSU-Ergebnis", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe auf die Frage nach einer Mitverantwortung Merkels und ihrer Migrationspolitik für das CSU-Abschneiden. Der Schwesterpartei legte er personelle Konsequenzen nahe. "Ohne die wird es vermutlich kaum funktionieren. Allerdings halte ich wenig davon, jetzt Einzelne verantwortlich zu machen", sagte der CDU-Politiker der "Welt". Bei der Fehleranalyse dürfe man niemanden ausnehmen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nahm die Kanzlerin in Schutz. Sie habe am Wahlergebnis in Bayern den geringsten Anteil, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Für ihn zeige das Ergebnis: "Ein Rechtsruck ist falsch. Die Union kann nur in der Mitte gewinnen." Der neue Konkurrent seien die Grünen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten bekräftigte die Forderung nach personeller Erneuerung in der Union. Unter Hinweis auf die Abwahl des Merkel-Vertrauten Volker Kauder von der Spitze der Unionsfraktion sagte er der "Heilbronner Stimme" Die CDU muss ihren Ende September in der Bundestagsfraktion begonnenen Erneuerungsprozess fortsetzen und nach der hessischen Landtagswahl die Weichen auf dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember für die Zukunft neu stellen." Auf dem Parteitag steht auch die Wahl des Parteivorsitzes an. Merkel hatte vor der Bayern-Wahl deutlich gemacht, als Parteivorsitzende weitermachen zu wollen.

Armin Laschet, stellvertretender Vorsitzender CDU, zu den Problemen der Großen Koalition

"Die CSU ist nicht mehr die Volkspartei von einst"

In der CSU halten sich die meisten mit Schuldzuweisungen und Personaldiskussionen auffallend zurück. Bundesinnenminister Horst Seehofer lobte seinen Erzfeind und Ministerpräsidenten Markus Söder. Zugleich betonte er die nun nötige Geschlossenheit der Partei. Um von einer Debatte um seine Person abzulenken? Söder stellte lediglich fest: Ihm könne man das nicht anlasten. Er sei noch zu kurz im Amt.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich gab Parteichef Seehofer indirekt die Schuld an der Pleite bei der Landtagswahl. "Wir brauchen einen anderen Stil, eine verbindende Sprache und gutes Regieren", sagte Ullrich dem "Spiegel". "Unionsinterner Streit oder der Versuch, rechts zu gewinnen, sind gescheitert" sagte der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe weiter.

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein lehnte trotz des schlechten Wahlergebnisses personelle Konsequenzen ab. Auch CSU-Chef Seehofer solle bleiben, sagte er im SWR.

Der frühere bayerische Landtagspräsident Alois Glück (CSU) nannte das schlechte Abschneiden seiner Partei eine Zäsur. "Die CSU ist nicht mehr die Volkspartei, die sie einmal war", sagte der ehemalige Landtagspräsident der "Augsburger Allgemeinen". Offenbar hätten die Menschen das Vertrauen in die CSU verloren.

Klingbeil: "Die GroKo ist sehr belastet"

Bei der SPD würde man die Bayernwahl mit einem halbierten Wahlergebnis am liebsten schnell vergessen. "Bitter" nannte Parteichefin Andrea Nahles die Schlappe. Intern kritisch gesehen wird die bayerische Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Sie hatte Nahles im Wahlkampf angegriffen und muss nun um ihren Job fürchten.

SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte im ARD-Morgenmagazin einen neuen Regierungsstil in Berlin und konstatierte: "Die GroKo ist sehr belastet". Außerdem warb er für eine inhaltliche Neuausrichtung: Die SPD müsse sich mehr um die Zukunft der Arbeitswelt im Zusammenhang mit der Digitalisierung kümmern. Das sei der Markenkern der SPD.

Bis nach der Hessen-Wahl werden die Unionsparteien und die SPD nun wohl versuchen, sich nicht zu zerfleischen. Und danach? Besonders in der SPD werden wohl diejenigen den Druck auf Parteichefin Nahles erhöhen, die schon immer gegen die GroKo waren.

Lars Klingbeil, Generalsekretär SPD, zum Ergebnis der SPD bei der Landtagswahl in Bayern

Habeck rechnet nicht mit GroKo-Aus

Grünen-Chef Robert Habeck sagte in der ARD, er rechne nicht mit einem baldigen Ende der Koalition. Ausschließen könne er dies aber nicht, sagte er in der ARD.

Auf die Frage, ob die Grünen in einem solchen Fall erneut als Gesprächspartner im Bund für eine Koalition zur Verfügung stünden, sagt er: "Ehrlicherweise glaube ich, würde das nicht funktionieren." Wahrscheinlicher seien in einem solchen Fall Neuwahlen. Wünsche würde er sich die jedoch nicht. Er bevorzuge eine Regierung, die Sacharbeit leiste.

FDP-Chef Christian Lindner sieht die Große Koalition vor zwei "zitterigen Wochen" bis zur Wahl in Hessen. "Und danach wird was passieren", sagte Lindner.

Mit Informationen von Dirk Rodenkirch, ARD-Hauptstadtstudio

Über dieses Thema berichteten am 15. Oktober 2018 das ARD-Morgenmagazin um 05:44 Uhr, 07:11 Uhr sowie um 08:15 Uhr und tagesschau24 um 09:00 Uhr.