Reaktionen auf Thüringen Sieger sehen anders aus

Sicher ist nur eines: Es wird kompliziert in Thüringen. Ministerpräsident Ramelow fährt ein Spitzenergebnis ein, aber zum Regieren reicht es wohl nicht. Die CDU stürzt ab. Parteiübergreifend Entsetzen löst das Abschneiden der AfD aus.

Das Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen stellt die Parteien - zumindest nach den ersten Hochrechnungen - vor einige Probleme. Die regierende rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow hätte trotz Spitzenergebnis für die Linke keine Mehrheit mehr. Die CDU - angetreten, der Linken die Regierungsverantwortung abzunehmen - verliert zweistellig und fährt ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt in Thüringen ein. Das von CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring angestrebte Bündnis mit SPD, Grünen und FDP hätte keine Mehrheit. Einzig die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke - Chef des rechtsnationalen "Flügels" - kann sich über satte Gewinne freuen.

Zufrieden mit dem Wahlausgang in Thüringen kann also - fast - niemand sein. Und das spiegelt sich auch in den Reaktionen. Die Linkspartei freut sich zwar über ein "sensationelles" Ergebnis. Allerdings bangt man angesichts des schlechten Abschneidens der Koalitionspartner um den Fortbestand der Regierung. Der Spitzenkandidat der Linken, Ministerpräsident Ramelow, erklärte in der ARD, er wolle nun zunächst das Wahlergebnis abwarten. Es sei derzeit zu früh, um sagen zu können, wie genau die Gespräche über eine Regierungsbildung laufen müssen. Er wolle aber mit allen demokratischen Parteien reden. Erfreulich sei aber, dass eine deutliche Mehrheit der Thüringer die AfD nicht gewählt habe.

Linken-Spitzenkandidat Ramelow: "Klarer Auftrag zur Regierungsbildung"

27.10.2019





Tiefe Enttäuschung bei CDU und SPD

Anders als bei der Linken ist man bei der CDU tief enttäuscht über das Ergebnis. Ein Ergebnis sei, dass die "Mitte verloren hat", so Spitzenkandidat Mike Mohring. Es sei nicht möglich, in Thüringen "eine Regierung der Mitte zu bilden". Auch Reiner Haseloff, CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, sprach von einem bitteren Tag "für die demokratische Mitte": Die politischen Ränder hätten stark gewonnen, die Mitte verloren. Auf die Frage, ob die CDU angesichts der Mehrheitsverhältnisse die Linke zumindest toleriere solle, wollte Haseloff nicht direkt antworten. Deutlicher wurde allerdings CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: Er schloss eine Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei aus.

CDU- Spitzenkandidat Mohring: "Die Mitte hat verloren"

27.10.2019





Die SPD hat in Thüringen extrem schlecht abgeschnitten und wird wohl nur einstellig. Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee sprach in einer ersten Reaktion dann auch von einem "enttäuschenden Ergebnis". Allerdings zeige das Abschneiden der Koalitionspartner auch, dass Rot-Rot-Grün in der vergangenen Legislaturperiode in Thüringen "gute Arbeit gemacht" habe. Ein Problem für die Sozialdemokraten sei die extreme Polarisierung in Thüringen zwischen Linkspartei und AfD. Darunter litten die "vergleichsweise kleineren Parteien". Wichtig sei nun vor allem, dass das Land eine stabile Regierung bekomme.

AfD im Höhenflug

Die AfD wird mit massiven Zugewinnen wohl zweitstärkste Kraft - entsprechend besorgt kommentierten Vertreter aller anderen Parteien das gute Abschneiden der Rechten. Regieren will mit der AfD niemand - gleichwohl sieht deren Spitzenkandidat Björn Höcke "die Regierung Ramelow" abgewählt. Die AfD sei auf dem Weg zur "gesamtdeutschen Volkspartei", er selbst sei "stolz auf mehr als 100 Prozent Steigerung", so Höcke. Ob sein gutes Wahlergebnis Folgen für Höckes Karriere in der Bundespartei hat, ließ dieser offen. AfD-Chef Jörg Meuthen allerdings erklärte im ZDF, es wäre "durchaus folgerichtig", wenn Höcke nun im November für den Bundesvorstand der Partei antreten wolle.

AfD-Spitzenkandidat Höcke: "Stolz auf mehr als 100 Prozent mehr"

27.10.2019





Ernüchterte Grüne, euphorische FDP

Hart an der Fünf-Prozent-Hürde kratzen FPD und Grüne - vor allem für die in Thüringen mitregierenden Grünen ist das Ergebnis bitter. Parteichef Robert Habeck sprach von einer "total dramatischen Situation". Grund für das schlechte Abschneiden sei einerseits die strukturell besondere Situation in Thüringen. Tatsächlich gibt es hier kaum großtstädtisches Milieu - und genau da sind die Grünen besonders stark. Hinzu komme, dass die Grünen eine "Partei des Wandels" seien - und die Ostdeutschen hätten seit der Wende "genug Wandel für drei Leben erlebt". Habeck warnte angesichts der schwierigen Regierungsbildung eindringlich vor "Ausschließeritis". Alle demokratischen Parteien müssten gesprächsfähig sein.

Anders als die Grünen verbesserte sich die FDP - wenn auch auf niedrigem Niveau. Parteichef Christian Lindner feierte das Ergebnis geradezu euphorisch: Es könne den Liberalen erstmals seit zehn Jahren wieder gelingen, in ein ostdeutsches Parlament einzuziehen. Das, so Lindner, sei ein "toller Erfolg".