Reaktionen Enttäuschung bei CSU und SPD, Jubel bei Grünen

Die CSU spricht von "Demut" und will weiterregieren, die SPD kündigt Veränderungen an. Die Grünen und Freien Wähler feiern hingegen ihr Ergebnis - und auch die AfD zeigt sich zufrieden.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich enttäuscht von dem Wahlergebnis gezeigt und von einem "schmerzhaften Ergebnis" gesprochen. Man nehme das Ergebnis "mit Demut" an, sagte er. "Wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen", sagte der CSU-Spitzenkandidat. Er sieht aber weiter einen klaren Regierungsauftrag.

"Die Grünen sind inhaltlich weit von uns entfernt", sagt Söder in der ARD. Er werde mit allen Parteien über eine mögliche Koalition reden, mit Ausnahme der AfD.

Markus Söder, Ministerpräsident Bayern, nimmt Stellung

Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume sprach von einer Niederlage. "Das ist ein bitterer Tag für die CSU", sagte er in der ARD. Er wollte sich nicht dazu äußern, mit welcher Partei die CSU in Koalitionsgespräche eintreten will. Die CSU habe den Regierungsauftrag erhalten und werde nun sorgfältig prüfen, mit wem am besten eine stabile Regierung zu bilden sei, sagte er.

Seehofer will im Amt bleiben

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will trotz der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern in allen Ämtern bleiben. "Ich werde natürlich meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen", sagte er. Und: "Das ist kein gutes Ergebnis, da gibt es nichts zu deuteln."

CSU-Chef Seehofer: "Das ist kein gutes Ergebnis, da gibt es nichts zu deuteln."

Freie Wähler fordern Entscheidung

Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung machen sich die Freien Wähler von Parteichef Hubert Aiwanger. Er zeigte sich "sehr glücklich über das Ergebnis", und forderte die CSU zu Koalitionsverhandlungen auf. "Ich würde den Herrn Blume doch bitten, jetzt langsam zu einer Entscheidung zu kommen."

Kohnen: Rücktritt nicht ausgeschlossen

Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende Natascha Kohnen schließt nach den starken Verlusten einen eigenen Rücktritt nicht aus. Man werde nach der Niederlage über alles reden und damit meine sie auch über alles, sagt Kohnen. Die SPD müsse den "tiefen Glauben an die Sozialdemokratie" wieder herstellen und eine ganz klare Haltung zeigen. "Das wird kein einfacher Weg", sagte sie.

Nahles: "Schlechte Performance"

SPD-Chefin Andrea Nahles kündigt eine sorgfältige Analyse des schlechten Wahlergebnisses "auf allen Ebenen" an. Die "schlechte Performance" der Großen Koalition sei einer der Gründe für den Absturz ihrer Partei. "Fest steht, es muss sich etwas ändern", sagt Nahles.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wertet das schlechte Abschneiden von SPD und CSU in Bayern auch als Quittung für die Streitereien der Großen Koalition im Bund. "Die Regierungsparteien, die hier Verantwortung tragen in Berlin, haben keine gute Regierungsperformance abgegeben in den letzten Monaten, da war sehr viel Streit", sagt er im ZDF.

Robert Habeck, Parteivorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, bewertet die erste Hochrechnung

Habeck: "Nicht weiter so"

Grünen-Chef Robert Habeck sprach in der ARD von einem eindeutigen Signal - einem "nicht weiter so" in der Politik. Viele Menschen fühlten sich durch die Politik in Bayern und der Sprache nicht mehr repräsentiert, die nicht mehr alle mitnehmen wolle, sagt er im ZDF.

Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock führt den Wahlerfolg ihrer Partei auf eine klare Abgrenzung zur AfD zurück: "Wer den Rechten hinterherläuft, der verliert", sagte sie. "Wer Freiheit, Gleichheit und Rechtstaatlichkeit dagegen hochhält, der gewinnt."

Alexander Gauland, Parteivorsitzender AfD, bewertet die erste Prognose

AfD: "Nicht kleinreden"

Auch der bayerische AfD-Vorsitzende Martin Sichert zeigte sich zufrieden. "Das ist ein sehr, sehr guter Erfolg, das brauchen wir nicht kleinzureden."

Ähnlich äußerte sich auch AfD-Chef Alexander Gauland: Mit den Freien Wählern gebe es aber in Bayern eine starke konservative Konkurrenz, sagte er.

FDP: "Das ist ein Erfolg"

FDP-Chef Christian Lindner hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern als Erfolg gewertet. Bayern sei für die FDP immer ein schwieriges Pflaster gewesen, sagte Lindner. "Aber heute haben wir nach einem engagierten Wahlkampf den Optimismus, dass am Ende dieses Abends es in Bayern die zehnte Landtagsfraktion der Freien Demokraten in Deutschland gibt", so der Parteichef. "Das ist ein Erfolg."