Die Bundesanwaltschaft geht gegen ein Netzwerk von Rechtsextremen vor. In mehreren Bundesländern laufen Durchsuchungen. Die Verdächtigen sollen Angriffe auf Polizisten, Juden und Flüchtlinge geplant haben. Ein Verdächtiger gilt laut SWR als ein "Neo-Druide".

In mehreren deutschen Städten sind Polizisten gegen mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Vereinigung vorgegangen. In einem Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsextremistischen Vereinigung wurden seit heute Morgen insgesamt zwölf Wohnungen und weitere Räumlichkeiten in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durchsucht, darunter die Wohnungen von sieben Beschuldigten.

Bei den Durchsuchungen wurden laut SWR-Info in Brandenburg und in Schwetzingen beim Heidelberg scharfe Schusswaffen und Munition gefunden. Mindestens zwei Männer wurden festgenommen. Ob gegen sie Haftbefehl beantragt wird, ist zur Stunde noch unklar. An dem Einsatz sind laut Bundesanwaltschaft etwa 200 Polizeibeamte beteiligt.

Vernetzung über soziale Medien

Gegen sechs Beschuldigte, die einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft zufolge vorwiegend über soziale Medien miteinander vernetzt sind, besteht der Verdacht, sich zu einer rechtsextremistischen Vereinigung (§ 129a StGB) zusammengeschlossen zu haben. Sie soll seit Frühjahr 2016 bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylsuchende und Juden geplant haben. Dem siebten Beschuldigten wird vorgeworfen, die Gruppe unterstützt zu haben.



Ziel der Razzien sei es, weitere Beweismittel zu gewinnen. Erkenntnisse zu konkreten Anschlagsplanungen liegen demnach derzeit nicht vor.

Ziel: "Neo-Druiden"

Nach Informationen des ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt interessiert sich die Bundesanwaltschaft für sogenannte "Neo-Druiden", die sich mit heidnischen Vorstellungen beschäftigen und an keltische Zauberer anlehnen. Ein Teil dieser Szene gilt als rechtsextrem.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtete, ein "Reichsbürger" stehe im Zentrum der Ermittlungen.