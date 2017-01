Junge Menschen unterrichten, Bildung weitergeben: Das war der Lebenstraum von Agnete Bauer-Ratzel. Aber sie musste fast ihr halbes Leben lang für diesen Traum kämpfen, denn sie fiel unter den Radikalenerlass, der heute vor 45 Jahren in Kraft trat.

Von Florian Gediehn, SWR

Mit 52 Jahren darf sie zum ersten Mal als Lehrerin in einem Klassenzimmer stehen, an einer Realschule im schwäbischen Dußlingen. Mit 64 geht sie in den Ruhestand. Gerade mal zwölf Jahre Schuldienst, weil die zuständige Behörde sich lange weigerte, sie einzustellen.

"Der Staat hatte erhebliche Zweifel an meiner Verfassungstreue", erzählt sie. Grundlage war der Radikalenerlass vom 28. Januar 1972. Das Datum war ein heftiger Einschnitt für viele Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Bundeskanzler Willy Brandt beschloss gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder Regeln für den Umgang mit mutmaßlichen Verfassungsfeinden, die im Staatsdienst waren oder in den Staatsdienst wollten. Im Fokus waren vor allem Linke. Wer war Mitglied in welcher Partei? Wer hat welches Flugblatt verteilt, an welcher Demonstration teilgenommen?

Politisches Engagement als Verhängnis?

Agnete Bauer-Ratzel engagierte sich früh politisch an ihrer Universität. Sie ging zu Friedensdemos, trat in die DKP ein. Sie hatte ihr Referendariat gerade abgeschlossen, da kam Post vom Oberschulamt. Das war im Dezember 1974. Mehr als 40 Jahre sind seither vergangen, aber die Erinnerung an den Tag der Vorladung ist immer noch frisch. Eine Vorahnung habe sie bereits gehabt, sagt Bauer-Ratzel. So ein ungutes Gefühl, dass es eng werden könnte mit dem Staatsdienst, weil es bereits Studienfreunden so ergangen war. "Am Ende ging es nur um die eine Frage, ob ich aktives Mitglied der DKP sei. Ich habe 'Ja' gesagt."

Der Lebenstraum ist ausradiert

Das Aus für den Staatsdienst war damit besiegelt. Der Lebenstraum war ausradiert. "Empört hat mich, dass ich nicht befragt wurde, warum ich Lehrerin werden will. Was meine Ziele sind. Im Unterricht. Ich wollte ja einfach nur in den Schuldienst. Das hat total weh getan."

In den Fokus der Behörden gerieten aber nicht nur Lehrer: Eisenbahner, Postbeamte und Friedhofsgärtner wurden auf Verfassungstreue überprüft. 1,7 Millionen dieser "Regelanfragen", so schätzen Experten, gab es bis 1991. Dann schaffte Bayern als letztes der Bundesländer die umstrittene Praxis ab. Mehr als 1000 Bewerber wurden bis dahin nicht in den öffentlichen Dienst gelassen, 256 Beschäftigte wurden suspendiert.

Der Erlass mag längst Geschichte sein. Agnete Bauer-Ratzel empfindet ihn noch heute als große Ungerechtigkeit. In der Jobsuche war sie kreativ: Französisch-Kurse an der Volkshochschule, Erwachsenenbildung, Deutsch für Ausländer, schließlich arbeitete sie in einem Comic-Buchladen. Sie fand viele Wege, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Jahrzehntelanger Rechtsstreit

Mit dem Staat stritt sie sich vor Gericht, pochte auf ihre Einstellung in den Schuldienst. "Wenn ich etwas verbrochen hätte, dann hätte ich all das verstanden. Für mich aber wurde durch den Radikalenerlass einfach eine lebenslange Prognose erstellt. Das ist auch juristisch nicht in Ordnung."

Der Weg durch die Instanzen war steinig. Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Bundesverwaltungsgericht: Bauer-Ratzel klagte - und scheiterte stets. Aus der DKP war sie längst ausgetreten, als im Jahr 1996 ein Richter ihr Berufsverbot beendete. Der Status "Verfassungsfeindin" war damit aufgehoben.

Sie bewarb sich fortan wieder für den Schuldienst, scheiterte aber Jahr für Jahr. Im Jahr 2000 machte sie sich mit einem Weinhandel selbständig, als plötzlich das Telefon klingelte: Das Oberschulamt bot ihr einen Job an. Als angestellte Lehrerin an einer Realschule. Agnete Bauer-Ratzel zögerte keine Sekunde: "Das war immer das, was ich tun wollte."

Warten auf eine offizielle Entschuldigung

Es folgten zwölf erfüllte Jahre im Traumberuf. Aber es blieb ein ungutes Gefühl: "Die Schulbehörde hat mich vor vielen Jahrzehnten mit einer negativen Prognose versehen. Und diese Prognose sollte mein Leben lang gültig sein." Wer der Lehrerin im Ruhestand zuhört, verspürt wenig Groll, aber ein tiefes Bedürfnis nach Genugtuung.

Bildung ist Sache der Bundesländer. Und wie viele ihrer Leidensgenossen fordert sie eine offizielle Entschuldigung von genau dieser Seite, also von der Politik. Auf diese Entschuldigung warte sie bis heute vergeblich.