Zunehmende Radikalisierungstendenzen und Vernetzung mit Reichsbürgern: Die "Querdenken"-Bewegung könnte nach RBB-Informationen ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz werden.

Von René Althammer und Olaf Sundermeyer, rbb

Nach einem geheim organisierten bundesweiten Strategietreffen von Reichsbürgern und führenden Mitgliedern von "Querdenken" Mitte November in Saalfeld, gerät die Protestbewegung unter Druck: Im Gespräch mit dem RBB sieht der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen, Stephan Kramer, "hinreichend Anhaltspunkte, um zumindest zu einem Verdachtsfall zu gelangen". Diese Einstufung ermöglicht es dem Verfassungsschutz, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, um Informationen zu sammeln. Laut Kramer beobachten die Verfassungsschutzämter inzwischen bundesweit, dass "Rechtsextremisten, Reichsbürger, Impfgegner und Verschwörungsphantasten" in der "Querdenken"-Bewegung "das Regiment übernehmen".

Zunehmend Radikalisierungstendenzen

Kramer verwies darauf, dass die Verfassungsschutzbehörden aus Bund und Ländern nun zu einer bundesweiten Einschätzung über eine Einstufung der "Querdenken"-Bewegung gelangen wollen. Mit einer entsprechenden Entscheidung sei in Kürze zu rechnen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass der Landesverfassungsschutz in Baden-Württemberg intensiv an einer Vorlage mit Hinweisen arbeitet, wie sich die "Querdenken"-Bewegung - mit Ursprung in Stuttgart- gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet. Das Thema würde auch bei der Landesinnenministerkonferenz unter dem Vorsitz von Thüringen in der kommenden Woche beraten werden, kündigt Kramer an.

Er selbst erkennt einen "Schulterschluss zwischen Querdenkern, Leugnern der Corona-Pandemie und Reichsbürgern". Nach seiner Aussage seien darüber zunehmend Radikalisierungstendenzen bei Organisatoren der "Querdenker"-Demonstrationen zu beobachten. Dazu gehöre auch das "Vernetzungstreffen" zwischen Angehörigen der sogenannten Reichsbürgerszene und führenden Organisatoren der "Querdenken"-Bewegung am 15. November in Saalfeld, an dem rund 100 Personen teilgenommen hätten.

Vernetzung von "Querdenken" und "Reichsbürgern"

tagesthemen 22:15 Uhr, 02.12.2020, O.Sundermeyer, K.Breinig, RBB





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-791165~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Zusammenarbeit mit Reichsbürgern

Nach einem Veranstaltungsprotokoll dieses Treffens, das dem RBB vorliegt, hatte "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg den Teilnehmer Peter Fitzek, einen bundesweit bekannten, vorbestraften Reichsbürger, in einer Reihe mit den übrigen Initiativen vorgestellt, mit denen "Querdenken" zusammenarbeitet: Etwa die sogenannten Klagepaten, die Anhänger der Bewegung in Rechtsstreitigkeiten mit dem Staat beraten, oder "Eltern stehen auf", die sich beispielsweise gegen die Maskenpflicht von Schulkindern wenden.

Fitzek hatte als Alternative zur Bundesrepublik Deutschland, deren Existenz er bestreitet, vor Jahren ein "Königreich Deutschland" gegründet: mit einer eigenen Währung, Renten- und Finanzsystem. Er nennt sich selbst "König Peter der I. von Deutschland". Bei dem Treffen in Saalfeld berichtete er, dass er seit 15 Jahren keine Steuern mehr zahle. Den "Querdenkern" bietet er an, ins seinem "Königreich" Firmen zu gründen, und bei seiner eigenen Bank Konten zu eröffnen. Seit 2012 wird er vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt beobachtet, wo er sein "Königreich Deutschland" gegründet hatte.

Innerhalb der "Querdenken"-Bewegung hat dieses Treffen für Unruhe gesorgt. Einer der Teilnehmer sagte im Interview mit dem RBB auf die Frage, was Ballweg damit bezwecke: "Dahinter steckt der Wille und das Ziel, die 'Querdenker' in die Arme der Reichsbürger zu treiben, beziehungsweise in die Arme des 'Königreichs Deutschland'."

"Dafür brauchen wir euch!"

Bis zu diesem Treffen sei er hingegen davon ausgegangen, dass es Ballweg darum gehe, Maßnahmen und Verordnungen in der Corona-Krise infrage zu stellen. Zwei Tage nach der Großdemonstration in Leipzig hatte er eine vertrauliche Einladung von "Querdenken-711" aus Stuttgart per E-Mail erhalten: Darin heißt es: "Redet nicht in Eurem Umfeld über dieses Treffen und über unsere neuen Ideen." Man habe "einen Lichtblick gefunden" und sich "informieren lassen". Der nächste Schritt sei die "sorgfältige Prüfung dieses Weges". Und weiter: "Dafür brauchen wir Euch!"

Ballweg: "Wir sind keine Reichsbürger"

Bei dem Treffen skizzierte Fitzek schließlich als einziger Redner neben Ballweg seinen Weg, den er das "neue Deutschland" nennt: "Ich mache meine eigenen Gesetze, ich kann mich komplett selbst verwalten, habe eine eigene Gerichtsbarkeit, und eine eigene Polizeigewalt, die neue deutsche Garde". Und weiter: "Jeder, der meinen Rechtskreis betritt, für den gelten meine Gesetze, die Gesetze der BRD verlieren dort ihre Gültigkeit." Es gehe darum, "das alte System zu verlassen, und ein neues System aufzubauen, was unabhängig vom alten System funktioniert", führt Fitzek vor den "Querdenkern" sein "Angebot" aus, wie Ballweg diese Idee zuvor genannt hatte.

Mit dem Inhalt dieser von ihm selbst als Strategietreffen angekündigten Veranstaltung konfrontiert, antwortet Ballweg auf Anfrage mit einem vorbereiteten Statement, das er vom Blatt abliest: "Wir sind keine Reichsbürger', was auch immer das sein soll. Wir sind Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen, dass die Grundrechte wiederhergestellt werden. Und ich weiß nicht, warum sie von einer Zusammenarbeit sprechen."