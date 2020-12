Sollen Menschen, die bereits gegen das Corona-Virus geimpft worden sind, Privilegien erhalten? Gesundheitsminister Spahn hat sich dagegen ausgesprochen - Geimpfte sollten sich solidarisch gedulden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt Sonderrechte für Geimpfte ab. "Viele warten solidarisch, damit einige als Erste geimpft werden können. Und die Noch-Nicht-Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden", sagte Spahn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe laut Vorabbericht.

"Keiner sollte Sonderrechte einfordern, bis alle die Chance zur Impfung hatten." Es sei diese gegenseitige Rücksicht, die die Nation zusammenhalte: "Gegen die Pandemie kämpfen wir gemeinsam - und wir werden sie nur gemeinsam überwinden", so Spahn.

Auch Seehofer und Lauterbach gegen Privilegien

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor versichert, es werde von staatlicher Seite keine Sonderrechte für Geimpfte geben.

Ansonsten komme dies einer Impfpflicht gleich - er sei aber gegen einen Zwang, betonte Seehofer in der "Bild am Sonntag". Er lehnte auch Ungleichbehandlungen durch private Unternehmen wie zum Beispiel Fluggesellschaften ab.

Ebenfalls gegen Privilegien für Geimpfte wandte sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Solche Privilegien wären "weder kontrollierbar noch gut zu rechtfertigen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Im Übrigen sei nicht auszuschließen, dass Geimpfte andere Menschen noch mit dem Coronavirus anstecken könnten.

Impfungen in EU gestartet

Am Sonntag waren die Impfungen EU-weit gestartet. Laut Impfplan für Deutschland werden zunächst Menschen in Alten- und Pflegeheimen sowie gefährdetes Personal in Krankenhäusern geimpft. Neben mobilen Impfteams stehen bundesweit über 400 Impfzentren bereit.