Nach den Vorfällen in Chemnitz sorgen sich die Kommentatoren um den Rechtsstaat - und kritisieren vor allem die sächsische CDU. Die habe "keine Strategie im Umgang mit den Rechten". Die Pressestimmen im Überblick.

"Die ersten Ausschreitungen gegen Ausländer gab es in Sachsen nach der Wende, vor über 25 Jahren. Genauso lange hat die Landesregierung sie übersehen, relativiert, verharmlost" schreibt die "Berliner Morgenpost". "Versagt hat allen voran die CDU, die bisher alle Ministerpräsidenten gestellt hat. Natürlich will sich die Partei von Extremisten abgrenzen, sich nicht anbiedern, zugleich aber klare Kante zeigen, AfD-Wähler gewinnen, bürgernah sein. Bis heute hat die Regierung in Dresden keine Strategie für den Umgang mit den Rechten. Womöglich kommt es darauf bald nicht mehr an: Schon bei der Bundestagswahl war die AfD auf Augenhöhe, bei den Kommunal- und Landtagswahlen 2019 könnte sie die CDU hinter sich lassen."

"Der Standard" aus Wien schreibt zur Gewalt in Chemnitz: "Die Sachsen seien 'immun' gegen Rechtsradikalismus, hat der frühere Ministerpräsident Kurt Biedenkopf einmal gesagt. Offenbar gilt das heute – trotz ebenso ausreichender wie bedauerlicher Gegenbeweise – in der CDU immer noch. Der 'Feind' wird links gesehen, nicht rechts. Dass in diesem Klima das rechte Spektrum immer stärker wird, verwundert nicht. Es wäre jetzt Zeit für klare Worte aus der sächsischen CDU. Schweigen und sich ducken - aus Angst vor der AfD - ist ein falscher und schändlicher Weg.

"Kampf um die Deutungshoheit

Und die "Leipziger Volkszeitung" kommentiert: "Ein junger Mann, Familienvater, 35, ist tot. Doch anstatt zu trauern und die Frage nach der Schuld zu stellen, passiert in Chemnitz, was dieser Tage so oft in diesem Land geschieht - es werden Vorverurteilungen getroffen: Zudem laufen sich Bewegungen, Parteien und Politiker warm, zeigen Präsenz, setzen ihrer Meinung nach Zeichen, wofür oder wogegen auch immer. Zeichen, an die sich morgen kaum noch einer erinnern wird.

Der Kampf tobt um die Deutungshoheit - zumindest, so lange die Kameras laufen. Das verhindert gleichzeitig unangenehme Fragen: Zum Beispiel danach, wie lange Chemnitz eigentlich schon sozialer Brennpunkt ist und was bisher dagegen unternommen wurde. Schließlich kam es bereits im vergangenen Jahr auf dem Stadtfest zu ähnlichen Auseinandersetzungen."

Andreas Zick, Uni Bielefeld, über die rechte Bewegung in Deutschland

tagesthemen 22:15 Uhr, 27.08.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-441687~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates"

"Wenn gewaltbereite Gruppierungen sich innerhalb weniger Stunden derart organisieren können, dass die Ordnungskräfte ihnen nichts entgegenzustellen haben, müssen alle Alarmglocken schrillen", heißt es in der "Märkischen Oderzeitung". Selbstjustiz und ein Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates gehören zu jenen Dingen, die ein Rechtsstaat unter keinen Umständen dulden darf. Die Demokratie verspielt sonst ihre Legitimation. Die Politik muss mit der gleichen Härte reagieren wie auf die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Das gilt auch für Mord und Totschlag.

Und die "Badische Zeitung" aus Freiburg schreibt: "Auffällig ist in jüngster Zeit, wie es die Szene der sich bundesweit vernetzenden und politisierten Fußballhooligans versteht, für rechtsextreme Aufmärsche zu mobilisieren: Bei den Demos von "Hooligans gegen Salafisten", bei den die Polizei regelmäßig überfordert ist. Im linksalternativen Leipziger Stadtteil Connewitz, in den 2016 mehr als 200 rechte Hooligans auch von auswärts einfielen, um Terror zu verbreiten. Nun spontan in Chemnitz, wo gar einschlägig bekannte Kreise aus dem Umfeld des örtlichen Klubs Gleichgesinnte anderer Vereine zum gemeinsamen Randalieren luden. Es ist Zeit, sich die Rekrutierungs- und Mobilisierungsstrategien der rechten Szene im deutschen Fußball genauer anzusehen. Ihr Potenzial hat sie in Chemnitz gerade eindrücklich gezeigt.