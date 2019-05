In den deutsch-amerikanischen Beziehungen kriselt es häufiger. So sagte US-Außenminister Pompeo Anfang Mai kurzfristig seinen Berlin-Besuch ab - ein diplomatischer Affront. Heute ist er erneut angekündigt.

Von Markus Sambale, ARD-Hauptstadtstudio Berlin

Wann die Krise begann zwischen Deutschland und den USA lässt sich genau festmachen: Im November 2016 als Donald Trump die Präsidentenwahl gewann. Für Frank-Walter Steinmeier, damals noch Außenminister, war da schon klar: "Nichts wird einfacher, vieles wird schwieriger." Er sollte recht behalten.

Da half es auch nichts, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel damals Werte beschwor, durch die Deutschland und die USA verbunden seien: Demokratie, Freiheit und Menschenwürde. Sie sagte: "Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an."

Trump auf Konfrontationskurs

Von enger Zusammenarbeit - davon kann in den zweieinhalb Jahren seitdem keine Rede sein. Oft nicht mal von Zusammenarbeit. Stattdessen machte Trump Politik nach dem Motto: "America first".

Zum Entsetzen in Berlin warf er internationale Abkommen über den Haufen - ob zum Klimaschutz oder zur Abrüstung. Er ging auf Konfrontationskurs mit NATO-Verbündeten und mit Handelspartnern. Kanzlerin Merkel wirkte zuweilen ratlos: "Wenn man Handelsbilanzen diskutiert, muss man einfach sehen, dass Handelsaktivitäten im Grunde eine Summe aus Handelsströmen und aus Direktinvesitionen sind. Das versuche ich verzweifelt in Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten deutlich zu machen."

Das Verhältnis zwischen Merkel und Trump - hier bei einem Treffen am Rande des G20-Gipfels - gilt als schwierig.

Tweet-Eklat

Vor einem Jahr folgte der große Eklat. Trump kippte nachträglich die Einigung beim G7-Gipfel in Kanada - per Twitter. "Die Rücknahme per Tweet ist natürlich ernüchternd und ein Stück deprimierend", kommentierte Merkel damals.

Diese Stimmung hat sich verbreitet: Mehr als 80 Prozent der Deutschen halten das Verhältnis zu den USA Umfragen zufolge für schlecht.

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen macht sich keine Illusionen - auch nicht, wenn Trump mal gemäßigter klingt - wie im Februar bei seiner Rede an die Nation. Er sagt über Trump: "Er ist im Allgemeinen der Versöhner, der Brückenbauer und die Größe Amerikas. Wenn es konkret wird, ist er der größte Spalter, den das Land in diesem Jahrhundert gesehen hat."

Es gäbe viel zu besprechen

Der Kontakt zwischen den Regierungen in Berlin und Washington ist gestört: Direkte Treffen auf hoher Ebene sind selten. Dabei gibt es viel zu besprechen und weiterhin gemeinsame Interessen. Eines davon: Den Iran abzuhalten, Atomwaffen zu bauen.

Die USA setzen dabei auf Härte. Den hält Außenminister Heiko Maas für falsch. Er will das Atomabkommen mit dem Iran retten und hat mit Blick auf die USA eine große Sorge: "Maximaler Druck birgt immer die Gafahr einer unbeabsichtigten Eskalation."

Dass Deutschland und die USA wieder an einem Strang ziehen, damit rechnet derzeit niemand. Doch immerhin gibt es heute eine neue Chance miteinander zu reden. Wenn es nach der kurzfristigen Absage vor zwei Wochen doch noch klappt - mit dem Besuch von Außenminister Mike Pompeo in Berlin.