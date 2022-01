Zwei Polizisten getötet Ein Verdächtiger wohl polizeibekannt Stand: 31.01.2022 15:52 Uhr

Nach tödlichen Schüssen auf zwei Polizeibeamte im Landkreis Kusel fahndet die Polizei nach den Tätern. Bei einem soll es sich um einen polizeibekannten Mann mit Waffenerlaubnis handeln.

Die Polizei fahndet offenbar nach einem Mann, der in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen und eine Waffenerlaubnis haben soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. "Wir gehen von mehreren bewaffneten Tätern aus", sagte eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern. Insgesamt seien nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten im Landkreis Kusel mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Die Polizei bittet, keine Anhalter mitzunehmen

Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges hat die Polizei bisher nicht herausgegeben. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sind aufgefordert, sich unter der Nummer 0631/3692528 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet die Einwohner im Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz), keine Anhalter mitzunehmen. Sie geht davon aus, dass mindestens ein Tatverdächtiger bewaffnet ist.

Politikerinnen und Politiker zeigen sich bestürzt

Mit großer Bestürzung hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf den gewaltsamen Tod zweier Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle in Rheinland-Pfalz reagiert. "Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren", sagte die SPD-Politikerin. "Meine Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Kollegen der Opfer. Wir werden alles tun, um die Täter dingfest zu machen."

Sie habe dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz jede Unterstützung angeboten, die für eine möglichst schnelle Festnahme der Täter und für die Ermittlungen benötigt werde, sagte Faeser.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine Mainzer Amtskollegin Daniela Schmitt zeigten sich schockiert. Wissing, der auch rheinland-pfälzischer FDP-Chef ist, schrieb auf Twitter: "Eine Tat, die erschüttert und fassungslos macht. Mit meinen Gedanken, meiner Trauer und meinem Mitgefühl bin ich bei den Opfern, deren Angehörigen und Freunden sowie ihren Kolleginnen und Kollegen ...". Die FDP-Politikerin Schmitt sprach auf Twitter von einer "unfassbaren und grausamen Tat".

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz zeigten sich "zutiefst schockiert". "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen", heißt es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker. "Die Tat ist entsetzlich. Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben."

Trauerbeflaggung in Rheinland-Pfalz

Dreyer hat aufgrund der Ereignisse als sichtbares Zeichen der Trauer im Einvernehmen mit dem Innenminister Trauerbeflaggung im Land angeordnet. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen.

Der designierte Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour bezeichnete den gewaltsamen Tod als "extrem bedrückend". Polizisten leisteten ihren Dienst für das Allgemeinwohl und arbeiteten gerade in der Pandemie "Millionen Stunden und Überstunden". Den Hinterbliebenen drückte er sein Mitgefühl aus.

Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner zeigte sich "schockiert" über die Tat. "Zwei Polizisten sind erschossen worden, die ihre Arbeit machten. Zwei Beamte, die für unsere Sicherheit da waren, die nun selbst Opfer unfassbarer Gewalt geworden sind", teilte Klöckner mit. Den Familien und Angehörigen der Opfer sprach sie "volle Solidarität" aus.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich "tiefbestürzt über den gewaltsamen Tod einer Kollegin und eines Kollegen". "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten", sagte die Landesvorsitzende Sabrina Kunz.

Getötete Beamte waren auf Routine-Einsatz

Bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz waren in der Nacht eine Polizistin und ein Polizist der Polizeiinspektion Kusel durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Beamten waren laut Polizei auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet seien die tödlichen Schüsse um etwa 4.20 Uhr gefallen. Sie hätten noch eine Funkmeldung absetzen können, sagte ein Polizeisprecher.

Als Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24 Jahre alte Studentin der Hochschule der Polizei und ihren fünf Jahre älteren Kollegen bereits zu spät gewesen. Die Frau sei sofort tot gewesen, der Mann habe zunächst noch gelebt, sei aber gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen, berichtete ein Polizeisprecher. Beide Opfer stammten aus dem Saarland.