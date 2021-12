NRW, Hessen und Luxemburg Polizeiaktion gegen Drogenbande Stand: 09.12.2021 09:18 Uhr

Am frühen Morgen haben Polizisten in acht Städten und Gemeinden sowie in Luxemburg Objekte durchsucht. Mit der Razzia soll eine mutmaßliche Drogenbande zerschlagen werden, die offenbar einen Marihuana-Handel betreibt.

Hunderte Einsatzkräfte der Polizei Nordrhein-Westfalen, Hessen und Luxemburg sind mit der Durchsuchung zahlreicher Gebäude und Festnahmen gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen. Laut Oberhausener Kriminalpolizei gab es Durchsuchungen in Oberhausen, Medebach, Heinsberg, Lüdenscheid, Bottrop, Gelsenkirchen, Essen sowie in Korbach und in Strassen in Luxemburg.

In den Objekten suchten die Ermittler nach Beweisen, die den dringenden Tatverdacht gegen Mitglieder einer Bande weiter erhärten sollen, denen die Staatsanwaltschaft Duisburg einen umfangreichen bundesweiten Marihuana-Handel vorwirft.

Polizei meldet Festnahmen

Die Aktion war in den Morgenstunden gestartet. Um kurz nach 6.30 Uhr teilte die Polizei Oberhausen mit: "Vor wenigen Minuten sicherten Ermittlerinnen und Ermittler der Oberhausener Kriminalpolizei, unterstützt von starken Kräften benachbarter Polizeibehörden sowie operativer Einheiten des Landes NRW und Hessen Zugänge zahlreicher Gebäude, in denen zur Zeit gerichtlich angeordnete Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden."

Die Polizei wollte sich zunächst nicht dazu äußern, in welchem Umfang Drogen bei der großangelegten Aktion gefunden wurden. Eine erste Bilanz der Aktion wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages ziehen. Das Ermittlungsverfahren wird bei der Staatsanwaltschaft Duisburg geführt.