Politischer Aschermittwoch Schlagabtausch am Stammtisch

Mit herben Verbalangriffen auf die politischen Gegner haben die Parteien den Aschermittwoch eröffnet. Den ersten Aufschlag machte CSU-Chef Söder, der eine mögliche Koalition mit den Grünen ablehnt.

Mit Seitenhieben auf SPD, FDP und Grüne hat Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder den Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Passau eröffnet. "Hier findet das einzig wahre politische Rockkonzert statt, alles andere sind Vorgruppen", sagte Söder in Passau. "Die SPD kommt zu einer traurigen Stuhlkreissitzung mit einsamen bayerischen Genossen zusammen. Um die Stimmung aufzuheitern, haben sie Saskia Esken eingeladen, die echte Stimmungskanone bei der SPD", sagte Söder, der das Aschermittwochstreffen als "Hochamt der Demokratie" bezeichnete.

"Die Grünen machen gerade eine politische Tofu-Tupperparty mit Robert Habeck." Dem Grünen-Chef warf Söder fehlende Heimatliebe vor. Er habe mal gesagt, Vaterlandsliebe finde er zum Kotzen. "Wer sein Land nicht liebt, kann sein Land nicht führen", erklärte Söder. Die Grünen wollten "nix Neues, viel Altes, immer das gleiche". Es brauche aber neue Antworten und keinen Griff in grüne "Mottenkisten". Die Grünen wollten beispielsweise höhere Steuern und neue Schulden und nähmen sogar das Wort Enteignungen in den Mund, sagte Söder. "Das ist grüner Sozialismus, und den machen wir nicht mit."

Zum politischen Aschermittwoch gehört für CSU-Chef Söder (hier mit seiner Ehefrau Karin) eine Maß Bier.

Absage an Koalition mit den Grünen

Söder ging noch weiter und lehnte unter diesen Umständen eine Koalition mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl ab: "Ein solches Programm ist für uns in CDU und CSU nicht koalitionsfähig, diesen Weg beschreiten wir für Deutschland nicht mit."

Ohnehin unterstellt Söder den Grünen, diese wollten im Zweifel lieber eine Koalition mit SPD und Linken: Sollte es auch nur mit einer Stimme für Grün-Rot-Rot reichen, "dann werden sie diesen Weg gehen", sagte Söder und warnte: "Nicht von Schwarz-Grün träumen und am Ende mit Grün-Rot-Rot aufwachen."



FDP-Chef Christian Lindner "müsste eigentlich Ehrenvorsitzender der Grünen sein", da er dem politischen Gegner durch das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen Ende 2017 erst den Höhenflug ermöglicht habe, sagte Söder. Er warf Lindner vor, seitdem nur noch ein "mutlose FDP" zu führen.

CSU-Generalsekretär attackiert die AfD

CSU-Generalsekretär Markus Blume griff hingegen die AfD an. Er bezeichnete deren Politiker als "Radikale", die Hass und Hetze den Boden bereiteten. "Es ist unerträglich, was die AfD abzieht", sagte Blume. "Das darf bei uns keinen Platz haben."

Die Parteien nutzen den Aschermittwoch traditionell zum politischen Schlagabtausch. Auch die anderen im Bundestag vertretenen Parteien kommen in Bayern zu Kundgebungen zusammen.

Grünen werben für die Bauern

Grünen-Chef Robert Habeck rief im niederbayerischen Landshut zu mehr Verständnis für die Bauern auf. Im Gegenzug warb er bei den Landwirten für mehr Toleranz für Arten- und Klimaschutz. "Wir müssen aufhören mit dem persönlichen Diskreditieren", sagte er vor seinem Auftritt beim Politischen Aschermittwoch.

Rund ein Dutzend Landwirte von "Land schafft Verbindung" hatten vor der Halle protestiert. Sie klagten über schlechte Arbeitsbedingungen wegen Umwelt-, Klima- und Artenschutzauflagen und einen von der Politik verursachten Imageschaden. Den Grünen warfen sie eine ideologische Politik vor, die Ängste schüre.

Grünen-Chef Habeck zeigte in Landshut, dass er auch aus einem Bierkrug trinken kann.

Habeck wies die Kritik als falsch zurück und betonte, die Grünen hätten vollstes Verständnis für den Unmut der Bauern. Jedoch seien dafür nicht die Grünen verantwortlich, sondern das "strukturelle Problem" in Deutschland. Die Bauern müssten gute Lebensmittel so billig für den Markt verfügbar machen, dass es zum Höfesterben komme.

Daher müsse es ein Umdenken geben, sagte Habeck. "Wir müssen die Bauern bezahlen, damit sie unsere Umwelt schützen und nicht gezwungen sind, ihre Landwirtschaft weiter zu intensiveren." Statt einer Landwirtschaft mit Leistungs- und Preisdruck, brauche es ein System, bei dem Umwelt- und Tierschutzauflagen als integrale Bestandteile den Bauern hälfen, sagte Habeck.

SPD-Chefin Esken spricht in Vilshofen

Die SPD-Bundesvorsitzende Esken tritt noch in Vilshofen auf, der frühere Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, spricht in Passau, die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer wird am Nachmittag in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Zentrale Themen dürften in diesem Jahr die CDU-Führungskrise und das Debakel um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sein.