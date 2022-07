Ich glaube bei Abgeordneten ist es gerade so wie in der gesamten Bevölkerung, dass wir einfach mehr darüber reden über das, was früher bei vielen Menschen einfach tabu war. Und die Fälle gerade in der letzten Legislaturperiode, als an einem Tag zwei Menschen im Bundestag umgekippt sind, haben schon dazu geführt, dass man insgesamt jetzt offener darüber redet.