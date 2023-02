Tech-Expertin Claudia Plattner soll BSI-Präsidentin werden Stand: 07.02.2023 11:38 Uhr

Die Tech-Expertin Plattner soll nach Medienberichten künftig das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) leiten. Die Mathematikerin war bereits zuständig für die IT der EZB. Mit der Versetzung wird sie die erste Frau an der Spitze der Behörde.

Die Mathematikerin und Tech-Expertin Claudia Plattner soll neue Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Informationen aus der Bundesregierung.

Plattner ist seit Sommer 2021 Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Der genaue Termin für Plattners Wechsel an die Spitze des BSI steht den Berichten zufolge noch nicht genau fest.

Vor ihrer Tätigkeit bei der EZB war Plattner bei der Bahn-Tochter DB Systel für die Modernisierung der IT der Deutschen Bahn zuständig. Studiert hat sie Mathematik an der Technischen Universität Darmstadt und an der Tulane University im US-Bundesstaat Louisiana.

Nachfolgerin für geschassten BSI-Chef Schönböhm

Der langjährige BSI-Präsident Arne Schönbohm war von Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Oktober 2022 geschasst worden.

Zuvor hatte Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung über Schönbohms Beziehungen zu einem Verein berichtet, der wegen der Verbindungen einiger Mitglieder nach Russland umstritten ist. Schönbohm setzte sich zur Wehr. Inzwischen ist er Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung und zudem zuständig für die Modernisierung der Fortbildungslandschaft.

Faeser hat mit dem BSI in den kommenden Jahren viel vor. Das Bundesamt soll zur Zentralstelle werden und die Länder stärker im Bereich Cybersicherheit unterstützen. Das BSI ist insbesondere für den Schutz vor Hackerangriffen zuständig.