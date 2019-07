Zehn Aktenordner umfassen die Verträge mit den Maut-Firmen, die Verkehrsminister Scheuer bereits ins Internet gestellt hat. Nun will er weitere elf Ordner offenlegen. Die Grünen trauen seiner "Transparenzkampagne" aber nicht.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will weitere Unterlagen zur gescheiterten Pkw-Maut offenlegen. Das kündigte er kurz vor einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Bundestags an. Er wolle auf alle Fragen zur Pkw-Maut "mit maximal möglicher Transparenz" eingehen und komme dem Informationsbedürfnis der Abgeordneten und der Öffentlichkeit umfänglich nach. Er könne die Anforderungen der Opposition "vollumfänglich" erfüllen, sagte Scheuer. "Wir haben nichts zu verbergen."

Der CSU-Minister steht in der Kritik, weil er bereits Verträge mit zwei Firmen abgeschlossen hatte, obwohl noch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs ausstand. Tatsächlich kippte das Gericht die Maut. Nun drohen Schadenersatzforderungen der beiden Unternehmen Kapsch und CTS Eventim - und damit Millionenkosten für den Steuerzahler.

´Medienwirksam präsentierte Scheuer vor der Sondersitzung des Verkehrsausschusses die Dokumente, die er nun offenlegen will.

Scheuer verweist auf Bedenken der Firmen

Nachdem vor allem die Grünen Druck gemacht hatten, hatte Scheuers Ministerium bereits die Verträge mit den beiden Firmen offengelegt. Sie sind mit einigen Schwärzungen im Internet abrufbar. Sowohl Grünen als auch FDP und Linkspartei reicht das allerdings nicht.

Scheuer sagte jetzt, er habe die Verträge von Anfang an zugänglich machen wollen. Man müsse sich dabei aber auch an Recht und Gesetz halten, sagte er mit Verweis auf Bedenken der Unternehmen.

Grüne: "Die wichtigsten Fragen bleiben unbeantwortet"

Laut Scheuer haben allein die bereits veröffentlichten Verträge einen Umfang von etwa zehn Aktenordnern. Das, was er nun zusätzlich offenlegen will, umfasst nach seinen Angaben elf weitere Ordner. Dabei soll es sich unter anderem um Dokumente zum internen Risikokomanagement, zur internen Kommunikation und zu den Vertragsverhandlungen handeln.

Von den Grünen kommt trotzdem weiter Kritik. "Mit seiner auf Hochglanz gebürsteten Transparenzkampagne tut Scheuer jetzt so, als wäre er an Aufklärung interessiert, aber die wichtigsten Fragen bleiben unbeantwortet", sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestags, Cem Özdemir. Scheuer muss sit dem späten Nachmittag in der Sondersitzung den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Die Sitzung ist nicht öffentlich.