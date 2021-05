Deutsche Krankenhäuser 18.500 Pflegekräfte mehr als vor Corona

Hohe Belastung und schlechte Bezahlung - in der Corona-Pandemie sind die schwierigen Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege in den Fokus geraten. Dennoch konnten die Kliniken 18.500 zusätzliche Pflegekräfte einstellen.

Bereits im März hatte die Bundesagentur für Arbeit auf den Trend hingewiesen, dass die Zahl der Pflegekräfte in deutschen Kliniken in der Corona-Zeit gestiegen ist. Jetzt liegt eine konkrete Auswertung vor, über die das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) berichtet: Danach gab es im Oktober vergangenen Jahres rund 710.000 Pflegerinnen und Pfleger, das waren 18.500 Pflegekräfte mehr als ein Jahr vorher.

Darunter seien Neueinsteiger und Rückkehrer sowie Pflegekräfte aus dem Ausland, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, dem RND. "Wir haben jeden eingesetzt, den wir bekommen konnten".

Mehr Pflegekräfte aus dem Ausland erwartet

Nach seiner Einschätzung wird sich der Trend fortsetzen. "Aus dem Ausland erwarte ich in den kommenden Monaten einen weiteren Schub an Pflegekräften", so Gaß. Denn viele Pflegekräfte, die gerne in Deutschland arbeiten würden, hätten wegen der Pandemie nicht einreisen können. Die Einreiseregeln dürften in den kommenden Monaten aber vermutlich gelockert werden. "Da wird es noch einen Nachholeffekt geben", so Gaß.

Mit dem Hinweis auf die Entwicklung in Deutschland hatte die Bundesagentur zuvor Angaben des Weltbunds der Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN) in Genf relativiert, dass der Druck der Corona-Pandemie zahlreiche Pflegekräfte in aller Welt zur Aufgabe ihres Berufs zwinge.

Der Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hatte vor einer ähnlichen Entwicklung in Deutschland gewarnt. Auch in jüngster Zeit hab es zahlreiche Hilferufe von Pflegekräften - und die Warnung, viele wollten ihren Beruf aufgeben; denn die Belastung sei gerade durch die Pandemie hoch und die Bezahlung oft vergleichsweise schlecht.

Mit Informationen von Markus Sambale, ARD-Hauptstadtstudio