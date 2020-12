Pflegeheim-Bewohner gelten in der Pandemie als besonders gefährdet. Dennoch sollen sie nicht auf Treffen mit Angehörigen verzichten müssen. Die Bundesregierung hat nun Empfehlungen für sichere Heimbesuche vorgelegt. Was steht drin?

Bewohner von Pflegeheimen sollen auch bei hohen Corona-Zahlen weiterhin Besuch empfangen können und nicht wie im Frühjahr durch Besuchsverbote isoliert werden. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat deshalb gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine "Handreichung" für stationäre Einrichtungen vorgestellt. Darin werden Empfehlungen abgegeben, wie Besuche durch Angehörige oder Freunde unter Pandemiebedingungen weiterhin ermöglicht werden können.

"Wir wollen die Pflegebedürftigen bestmöglich schützen. Wir wollen sie nicht wegsperren, nicht isolieren", sagte Spahn. Der Kontakt zu Angehörigen und Freunden solle und müsse weiterhin möglich sein. Der persönliche Kontakt sei für die Bewohner unverzichtbarer Teil ihres Lebens, sagte Westerfellhaus. Er dürfe deshalb nicht in Frage gestellt werden. Die Handreichung wurde nach Ministeriumsangaben in Zusammenarbeit mit Pflegeverbänden erarbeitet und "mit Expertenrat des Robert Koch-Instituts (RKI) untermauert". Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Im Papier der Bundesregierung heißt es, Corona-Schnelltests könnten bei erhöhten regionalen oder lokalen Inzidenzen die Sicherheit der Besuche in Pflegeheimen erhöhen. Sie kämen immer dann infrage, wenn in Abstimmung mit der Heimleitung die Grundregeln der Hygienemaßnahmen teilweise nicht eingehalten würden. Dies gelte für Situationen, in denen der Mund-Nasen-Schutz kurzzeitig abgenommen werde oder in denen der Abstand nicht eingehalten werden könne - so zum Beispiel bei der Vorbereitung von Speisen, der Körperpflege oder der Betreuung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Sobald es in der Einrichtung zu einer Infektion komme, könne die regelmäßige Testung von asymptomatischen Bewohnern dazu beitragen, eine Infektion frühzeitig zu erkennen.