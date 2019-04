Seit Jahren steigt die Zahl von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien. Was das zu bedeuten hat, darüber sind sich Opposition und Regierung jedoch uneins.

Von Sabine Müller, ARD Hauptstadtstudio

Es ist wie so oft im Berliner Politbetrieb: Ein und dieselben Zahlen werden sehr unterschiedlich interpretiert. Norbert Müller von der Linksfraktion, der bei der Bundesregierung nachgefragt hatte, sieht die Entwicklung negativ. Mehr als 81.000 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien, so viele wie noch nie - und ein Drittel mehr als 2008. Da ergäben sich viele Fragen, meint Müller. Vor allem, wenn man dann noch wisse, dass der Großteil dieser Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen komme und mehr als Hälfte aus Alleinerziehenden-Haushalten:

"Sollte es gesellschaftlich akzeptiert sein, dass Kinder, weil sie arm sind, ein höheres Risiko haben, fremd untergebracht zu werden und nicht bei ihren Eltern bleiben zu können? Gibt es möglicherweise unterschiedliche Standards, werden möglicherweise Kinder aus armen Familien eher fremd untergebracht, als ein Kind aus einer Akademikerfamilie, wo es aber vielleicht einen vergleichbaren Fall gibt?"

Viele Kinder leben in Pflegefamilien

tagesschau 17:00 Uhr, 30.04.2019, Julia Krittian, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-533345~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Bundesregierung interpretiert die Zahlen ganz anders. Nach vielen Debatten über schreckliche Fälle von Kindesmissbrauch sei die Gesellschaft jetzt sensibler, schaue besser hin, die Jugendämter machten gute Arbeit, sagt Andreas Audretsch, Sprecher im Familienministerium:

"Wenn wir daraus am Ende die Situation ableiten, dass die Jugendämter mit mehr Fällen umgehen, weil wir eine höhere Meldung haben von problematischen Fällen in Familien, dann ist das für uns erstmal eine positive Entwicklung."

Ist Kinderarmut Kindeswohlgefährdung?

Der Linken-Abgeordnete Müller wirft der Bundesregierung vor, ärmere Menschen und Alleinerziehende systematisch auszugrenzen und zu benachteiligen. Seine Schlussfolgerung: Kinderarmut bedeute strukturelle Kindeswohlgefährdung, aber die Verantwortung dafür trügen nicht die Eltern, sondern die Regierung:

"Wenn man davon ausgeht - und das tue ich - dass arme Familien genauso liebevoll und verantwortlich mit ihren Kindern umgehen, möglicherweise aber in besonders schwierigen Situationen sind, dann ist es doch eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Familien besser zu unterstützen, bevor Kinder aus Familien herausgenommen werden müssen."

Müller erzählt vom Fall einer jungen Mutter, die das dritte Kind vom dritten Freund bekam und der das Jugendamt das Baby sofort wegnahm und in eine Pflegefamilie gab - mit der Begründung, sie habe ganz offensichtlich ihr Leben nicht im Griff. Solche Fälle will Müller verhindern.

Die Bundesregierung betont, wie viel sie für ärmere Familien und Alleinerziehende tue. Ministeriumssprecher Audretsch nennt unter anderen die Erhöhung des Kinderzuschlags und die automatische Befreiung von Kita-Gebühren:

"Was für viele Familien zur Folge hat, dass das schnell viele 100 Euro im Portemonnaie ausmachen kann. Das heißt: Wir adressieren diese ganze Frage der Sozialpolitik und der Kinderarmut sehr, sehr intensiv."

Die Zahl von Kindern, die in Pflegefamilien untergebracht sind, ist nach Angaben der Bundesregierung deutlich gestiegen. Eine Folge von Kinderarmut, sagt die Linkspartei.

Heim oder Familie - eine Entscheidung nach Kassenlage?

Neben den gut 81.000 Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien sind weitere knapp 100.000 Kinder in Heimen untergebracht. Die Entscheidung, welche Form der Unterbringung gewählt wird, hängt allein vom Kindeswohl ab, beteuert die Bundesregierung. Die Linke befürchtet dagegen, die Entscheidung werde teilweise nach Kassenlage getroffen, weil die Unterbringung im Heim deutlich teurer ist. 2017 betrugen die Kosten für Pflegekinder in Familien 1,2 Milliarden Euro, die Kosten für Heimkinder fünf Milliarden Euro.

Aus den vorliegenden Zahlen lässt sich allerdings keine Präferenz für Pflegefamilien herauslesen: Seit 2008 sind die Fallzahlen der Heimunterbringung prozentual stärker gestiegen als die der Pflegefamilien. Allerdings melden die Bundesländer auch regelmäßig, dass Pflegefamilien händeringend gesucht werden. Positiv bewertet Linken-Politiker Müller, dass die Bundesregierung einen Dialogprozess gestartet hat, um die Kinder- und Jugendhilfe zu reformieren. Allerdings bleibe hier noch sehr viel zu tun, sagt er.

Immer mehr Kinder in Pflegefamilien

Sabine Müller, ARD Berlin

30.04.2019 16:28 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.