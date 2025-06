faq 8. und 9. Juni Was wird an Pfingsten gefeiert? Stand: 08.06.2025 07:18 Uhr

Pfingsten ist für viele eine willkommene Gelegenheit für einen Kurzurlaub. Doch was wird eigentlich gefeiert? Und wackelt der Pfingstmontag bei uns als Feiertag? Ein Überblick.

Wann wird Pfingsten gefeiert?

Pfingsten fällt dieses Jahr auf den 8. (Pfingstsonntag) und 9. Juni (Pfingstmontag). Die Feiertage sind beweglich, weil sie vom Ostertermin abhängen. Der Pfingstsonntag ist der 50. Tag der Osterzeit, damit findet das Fest 49 Tage nach dem Ostersonntag statt.

Was wird an Pfingsten gefeiert?

Pfingsten ist für Christen das Fest des Heiligen Geistes und gilt als Geburtsfest der Kirche. In der Bibel wird beschrieben, wie der Heilige Geist auf die Apostel herabkommt, als diese mit der Maria, der Mutter von Jesus, im Abendmahlsaal warten. Die Jünger seien erfüllt worden vom Heiligen Geist und hätten begonnen, in vielen verschiedenen Sprachen zu sprechen, heißt es in der Bibel. Das sogenannte Sprachwunder soll zeigen, dass die Botschaft vom Heiligen Geist für die ganze Welt von Bedeutung ist.

Hinter dem "Geburtstag der Kirche" steckt folgende biblische Erzählung: In der Pfingstgeschichte ruft Petrus die Menschen in Jerusalem dazu auf, sich auf den Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Etwa 3.000 Menschen folgten dem Aufruf an diesem Tag. Die erste christliche Gemeinde war geboren - und mit ihr eine Religion, die sich in der Welt verbreitet.

Woher kommt das Wort Pfingsten?

Das Wort Pfingsten leitet sich ab vom griechischen Begriff "pentekoste hemera", der so viel bedeutet wie "50. Tag". Der Begriff wird deshalb verwendet, weil Pfingsten 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten liegen stets zehn Tage.

Welche Bräuche gibt es zu Pfingsten?

In vielen katholischen Bistümern finden an Pfingsten die Priesterweihen statt. Außerdem werden in allen Gottesdiensten Spenden für das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis gesammelt. Ein wirklich eigenes Brauchtum hat sich im Gegensatz zu Weihnachten oder Ostern aber nicht entwickelt.

Da Pfingsten in die Frühlingszeit fällt, wird es auch als Frühlingsfest gefeiert. Manche Gemeinden veranstalten Flurumritte und Prozessionen, die der neuen Saat auf den Feldern Segen bringen sollen. Zu den überregional bekannten Bräuchen gehört der Pfingstritt in Kötzing im Bayerischen Wald. In manchen Regionen gibt es Pfingstbräuche, die dem Maibrauchtum ähneln. Dazu gehört etwa das Aufstellen eines geschmückten Baums an der Hauswand.

Könnte der Pfingstmontag als Feiertag wegfallen?

Der zweite Feiertag, der Pfingstmontag, hat keine eigenständige religiöse Bedeutung. In Deutschland ist es ein bundesweiter Feiertag.

Wirtschaftsverbände haben sich wiederholt dafür eingesetzt, den Feiertag abzuschaffen. In den meisten Ländern außerhalb Europas ist der Pfingstmontag kein Feiertag. Selbst in Italien und damit auch im Vatikan ist es ein normaler Arbeitstag. Frankreich schaffte den Feiertag 2005 ab, aber 2008 wieder ein. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, wie hoch der finanzielle Nutzen von einem zusätzlichen Arbeitstag wäre. Danach steigt das Bruttoinlandsprodukt - je nach Berechnungsmethode - um fünf bis 8,6 Milliarden Euro.