Für seine Forschung zu Autoimmunkrankheiten erhält der japanische Immunologe Shimon Sakaguchi den "Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis". Der Nachwuchspreis geht an eine Heidelberger Biologin.

Sie helfen dem Immunsystem, im Gleichgewicht zu bleiben: T-Zellen. Der japanische Immunologe Shimon Sakaguchi hat sie Mitte der 1990er-Jahre entdeckt und wird jetzt dafür mit dem "Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis" für Grundlagenforschung in der Medizin ausgezeichnet. Wie der Stiftungsrat bekannt gab, soll der japanische Forscher für seine "bahnbrechende" Entdeckung am 14. März in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet werden. Der Preis ist mit 120.000 Euro dotiert.

Sakaguchi habe seinen eigenen Experimenten mehr getraut als der bis dahin gängigen Lehrmeinung, das zeuge von "Weitsicht und konsequenter Beharrlichkeit", so der Stiftungsratvorsitzende Thomas Boehm.

Deeskalierende Zellen

Die von Sakaguchi entdeckten Zellen seien so etwas wie die "Blauhelme des Immunsystems" erklärte der Stiftungsrat in Frankfurt. Die T-Zellen würden unterscheiden, was fremd ist und was zum Immunsystem dazugehöre. Mit ihrer Hilfe sei die körpereigene Abwehr in der Lage, Gefahren richtig zu bewerten. Fehler bei dieser Unterscheidung zwischen Freund und Feind führten zu Autoimmunkrankheiten, Allergien und Abstoßungsreaktionen. Ohne T-Zellen drohten also Rheuma, Diabetes Typ 1 und Multiple Sklerose.

Nachwuchspreis für Heidelberger Biologin

Der mit 60.000 Euro verbundene Nachwuchspreis geht an die Heidelberger Biologin Judith Reichmann. Die 35-jährige Wissenschaftlerin habe herausgefunden, warum Maus-Embryonen mitunter die falsche Zahl an Chromosomen haben oder über mehre Zellkerne in einer Zelle verfügen, erklärte der Stiftungsrat. Reichmanns Erkenntnisse seien auch für die Forschung an der menschlichen Fortpflanzung bedeutsam.

Der "Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis" wird seit 1952 am Geburtstag des Medizin-Nobelpreisträgers Paul Ehrlich (1845-1915) verliehen. Er gilt als einer der international renommiertesten Preise, die in Deutschland im Bereich Medizin vergeben werden.