Den Rückhalt in der eigenen Partei hat der Tübinger Oberbürgermeister Palmer weitgehend verloren. Der Landesverband der Grünen fordert ihn sogar zum Parteiaustritt auf. Die FDP machte ihm hingegen ein Aufnahmeangebot.

Die baden-württembergische FDP hat dem Grünen-Politiker Boris Palmer ein Aufnahmeangebot unterbreitet. Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer sagte der "Bild am Sonntag", Palmer sei "herzlich willkommen".

Dieser sei ein streitbarer, kluger Kopf, der manchmal über das Ziel hinausschieße, nicht immer den richtigen Ton treffe, aber auch zur Einsicht fähig sei. "Wir sind eine Heimat für kritische Köpfe. Wir halten das aus, wir kämpfen für Meinungsfreiheit", so Theurer weiter.

Kritik wegen Aussagen zu Corona-Sterblichkeit

Palmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Äußerungen für Empörung innerhalb und außerhalb der Partei gesorgt. Zuletzt hatte er in einem Interview zu den Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise gesagt: "Ich sag es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären - aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen."

Mehr zum Thema Corona-Tote: Neun Lebensjahre verloren

Die Grünen-Parteispitze hatte sich daraufhin deutlich von Palmer distanziert. Der Landesvorstand der Partei hatte ihn sogar zum Austritt aufgefordert. Diesen Schritt schloss Tübinger Oberbürgermeister aber aus, wie er am Freitag der "Bild" sagte: "Ich bleibe weiterhin aus ökologischer Überzeugung Mitglied der Grünen."