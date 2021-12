Zwischen Schweden und Dänemark Zwei Frachter auf der Ostsee kollidiert Stand: 13.12.2021 11:11 Uhr

Auf der Ostsee zwischen Ystad und Bornholm sind zwei Frachtschiffe zusammengestoßen. Auf Bildern ist zu sehen, wie eines der Schiffe kieloben liegt. Zwei Menschen werden vermisst, eine große Suchaktion läuft.

Auf der Ostsee hat sich ein Schiffsunglück ereignet: zwei Frachter sind kollidiert. Eines der beiden Schiffe, das in Dänemark registriert ist, schwimmt nach Angaben des Lagezentrums der dänischen Armee anscheinend kieloben im Wasser. Auch Bilder der Nachrichtenagentur TT zeigen ein Schiff mit dem Kiel nach oben liegend.

Suche nach zwei Personen

Ein großer Such- und Rettungseinsatz ist im Gange, um Menschen zu retten, die ins Wasser gefallen sind. Mindestens zwei Personen sollen über Bord gegangen sein. Oberste Aufgabe sei es nun, Menschenleben zu retten, sagte der Sprecher der schwedischen Behörde, Jonas Franzen, gegenüber dem Rundfunksender SVT.

Ein Rettungsboot fährt an dem gekenterten dänischen Frachtschiff vorbei. Die Suche nach zwei Menschen läuft. Bild: dpa

Kollision zwischen Ystad und Bornholm

Den Angaben Franzens zufolge handelte es sich bei den Frachtern um ein rund 55 Meter langes in Dänemark registriertes Schiff und ein gut 90 Meter langes in Großbritannien registriertes Schiff. Die Kollision soll sich in der Nacht zum Montag zwischen dem südschwedischen Ystad und der dänischen Insel Bornholm ereignet haben.

Das zweite Schiff soll nach Berichten funktionsfähig sein, die Besatzung nicht gefährdet. An dem Rettungseinsatz sollen sich neben den schwedischen Behörden auch die dänischen beteiligen.

Es bestehe das Risiko, dass der umgekippte dänische Frachter sinken könnte, sagte Franzen. Warum die beiden Schiffe kollidiert seien, wisse man noch nicht.