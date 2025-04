Demos für Frieden und Abrüstung Tausende bei Ostermärschen in vielen Städten Stand: 19.04.2025 14:49 Uhr

Am Hauptaktionstag der traditionellen Ostermärsche sind in Deutschland Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Ihre Appelle für Frieden, Abrüstung und Diplomatie richten sich besonders an die neue Regierung.

Am Karsamstag haben Tausende Menschen bei rund 70 Ostermärschen in ganz Deutschland für Frieden demonstriert. Erste Aufzüge starteten am Vormittag, etwa in Duisburg, Mainz, Wolfsburg und Schwerin.

Bundesweit sind nach Angaben der Veranstalter bis Ostermontag mehr als 110 Demonstrationen, Kundgebungen, Fahrradtouren und weitere Aktionsformen geplant, unter anderem in Berlin, Bremen, München, Leipzig und Stuttgart.

Kriege in der Ukraine und in Gaza im Mittelpunkt

"Die Ostermärsche richten sich in diesem Jahr besonders an die neue Regierung und fordern von ihr, dass Deutschland friedensfähig statt kriegstüchtig wird", sagte Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative: "Statt neue Schulden aufzunehmen und 'zig Milliarden Euro für Aufrüstung auszugeben, sind Abrüstungsverträge und eine kluge Diplomatie gefragt."

Beherrschende Themen der diesjährigen Ostermärsche sind die geplante Aufrüstung in Deutschland sowie weiterhin der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Auch die Forderung nach einem Verzicht auf die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ist ein Thema.

"Rückgrat einer lebendigen Friedensbewegung"

"Die Ostermärsche bleiben auch in diesen kriegerischen Zeiten das Rückgrat einer lebendigen Friedensbewegung im Lande", erklärte Willi van Ooyen von der Infostelle Ostermarsch in Frankfurt am Main. Die Veranstaltungen seien wichtig, "weil sie für den notwendigen Widerstand gegen Rüstung und Kriege und für eine wirkliche 'Zeitenwende' zu Frieden und internationaler Solidarität dringend gebraucht" würden.

Die Ostermärsche in Deutschland finden seit den 1960er-Jahren statt. Den größten Zulauf verzeichneten sie in den 80er-Jahren im Kalten Krieg, als Hunderttausende Menschen daran teilnahmen. In den vergangenen Jahren war die Mobilisierung deutlich geringer ausgefallen. Teilweise hing das mit Versammlungsverboten während der Corona-Pandemie zusammen. Zudem gab es nach Beginn des russischen Angriffskriegs viel Uneinigkeit innerhalb der Friedensbewegung.