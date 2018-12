Mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille zeichnet die Internationale Liga für Menschenrechte Zivilcourage und außergewöhnliches Engagement aus: Nun wurden die kurdische Politikerin Imret und Behinderten Sozialarbeiter Miles-Paul geehrt.

Die kurdische Kommunalpolitikerin Leyla Imret aus der türkischen Stadt Cizre und der Diplom-Sozialarbeiter Ottmar Miles-Paul aus Kassel sind mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte ausgezeichnet worden. Beide wurden für ihre Zivilcourage und ihren Einsatz bei der Verwirklichung der Menschenrechte geehrt.

Mit ihrem herausragenden Engagement setzten sie sich mit allem Nachdruck für die Rechte benachteiligter und unterdrückter Menschen ein und lenkten den Blick der Öffentlichkeit auf die soziale und politische Ausgrenzung von Minderheiten, hieß es.

Flucht nach Deutschland

Leyla Imret wurde 2014 zur Bürgermeisterin der kurdischen Stadt Cizre im Südosten der Türkei gewählt und nach den türkischen Parlamentswahlen 2015 ihres Amtes enthoben. Seitdem wird gegen sie wegen "terroristischer Propaganda" ermittelt.

Nach dreimaliger Verhaftung flüchtete sie nach Deutschland zurück, wo sie in der Nähe von Bremen aufgewachsen war. Von dort aus habe sie unerschrocken weiter für die Rechte der kurdischen Minderheit gekämpft, gegen die das türkische Militär mit maßloser Gewalt vorgehe.

Einsatz für Behinderte

Der zweite Preisträger, Ottmar Miles-Paul, ist in der Behindertenbewegung seit mehr als 30 Jahren einer der wichtigsten Protagonisten. Der frühere rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen habe an der Gründung und dem Aufbau zahlreicher Initiativen und Projekte von Betroffenen für Betroffene mitgewirkt, hieß es in der Begründung.

Die Carl-von-Ossietzky-Medaille wird von der Liga seit 1962 verliehen. Ausgezeichnet werden Personen oder Gruppen, die sich durch Zivilcourage und herausragendes Engagement für die Verwirklichung, Verteidigung und Erweiterung der Menschenrechte und des Friedens verdient gemacht haben.

