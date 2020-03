Scholz war als Bundesfinanzminister schon fast weg vom Fenster, verpasste den SPD-Vorsitz. Jetzt in der Corona-Krise ist nicht nur die Kanzlerin glücklich, dass sie ihn an ihrer Seite hat.

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Olaf Scholz ist verschnupft. Nicht Corona, der Vizekanzler ist auf das Virus getestet worden - negativ. Aber am Ende dieses langen Tages, als er ein Milliarden-Hilfspaket für die Wirtschaft durch den Bundestag gebracht hat, sitzt die Krawatte im Fernsehstudio schief.

Scholz bringt das auch nicht mehr aus der Ruhe. Eher die Frage danach: Wie man denn einen Ausgleich finden könne zwischen dem Schutz der Gesundheit und der Frage, wie lange die Wirtschaft diesen Shutdown aushalte?

"Ich kann ihre Alternative nicht ganz akzeptieren, wenn Sie das gestatten", wiegelt er ab. "Das allerwichtigste ist die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Aber gleichzeitig geht es doch auch darum, dass die Wirtschaft durch diese Situation kommen kann, deshalb haben wir diese schweren Programme auf den Weg gebracht."

"Das wird jetzt alles ganz unbürokratisch organisiert": Olaf Scholz, SPD, zum Milliarden-Hilfspaket

ARD-Extra, 25.03.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-680147~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Appell zur Solidarität

Zuvor im Bundestag hatte Scholz noch appelliert - und sich dabei etwas am Rednerpult festgehalten: "Vor uns liegen harte Wochen. Wir können sie bewältigen, wenn wir solidarisch sind. Wir alle müssen uns umeinander kümmern. Dann kommen wir da durch."

Er hätte mehr Druck in die Stimme legen können, eindringlicher sprechen, so wie das die Redner nach ihm taten. "Er bleibt sich halt treu", sagte einer aus Scholz' Umfeld - und ergänzt, dass das nicht immer nur gut sei.

Scholz immer wieder kritisiert

Gregor Gysi, Ex-Fraktionschef der Linken und selbst eine notorische Quasselstrippe, muss grinsen: "Es gibt Leute, die quatschen viel, andere, die reden wenig, das wird ihnen vorgeworfen", sagt er. "Plötzlich kann es sehr sinnvoll sein, wenig zu reden."

Zumindest, wenn man damit trotzdem Macher sein kann, lange gespart hat mit Schwarzer Null, dafür Kritik geerntet hat - aber jetzt ausgeben kann und zur rechten Zeit die Hilfsmilliarden verteilt für große und kleine Firmen und Selbständige, die unter den Corona-Folgen ächzen:

"Bazooka… Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt!"

"Scholz muss über seinen Schatten springen"

Gregor Gysi hat Scholz früher immer für dessen Sparsamkeit kritisiert. Jetzt aber sei der gezwungen, die Dinge anders zu machen, sagt Gysi:

"…und da muss er natürlich über seinen eigenen Schatten springen. Und das ist das, was dann immer erstaunt zur Kenntnis genommen wird, dass Leute das können."

Scholz war politisch schon fast weg vom Fenster. Die ultimative Niederlage kam im vergangenen November: Im SPD-Vorsitzrennen, als das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans dem Vizekanzler die Chefsessel der Sozialdemokratie wegschnappt. Eine Blamage.

Scholz überlegte, hinzuschmeißen

Über die Weihnachtstage soll Scholz überlegt haben, ob er hinschmeißt als Bundesfinanzminister - und hat es dann nicht getan. Jetzt ist nicht nur die Kanzlerin glücklich, dass sie einen an ihrer Seite hat, der Krise kennt, auf den sie sich verlassen kann, wie Sprecher Steffen Seibert klarmacht: "Die Bundeskanzlerin unterstützt die Worte des Vizekanzlers ausdrücklich!"

Scholz war Arbeitsminister 2008, in der Banken- und Finanzkrise. Er hat das Kurzarbeitergeld erfunden. In guten Zeiten als Scholzomat bespöttelt, kommt gerade in schlechten Zeiten sein Talent zu klaren Entscheidungen durch. Seine Nervenstärke. Ziemlich stolz stemmt Scholz Anfang der Woche den dicken Blätterstapel in die Höhe, auf dem geschrieben steht, wie er das Wirtschaftsleben in Deutschland in der Corona-Krise retten will:

"Für alle, die es mal wissen wollen: das ist das Paket der Gesetze, die wir beschlossen haben!"

Trotzdem zahlt das Vertrauen in Olaf Scholz bisher nicht ein auf seine Partei. Die SPD gewinnt wenig, die Union viel in den Umfragen. Merkel bleibt Koch, Scholz der Kellner. Aber einer, der als eine Art "kleiner Kanzler" doch Profil gewinnt in der Krise. Wenn die Kanzlerkandidatenfrage in der SPD aktuell wird, müssen sie mit Olaf Scholz rechnen.