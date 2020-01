Hunderttausende Stellen im öffentlichen Dienst sind unbesetzt. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Beamtenbundes. In den kommenden Jahren wird der Personalmangel aller Voraussicht nach noch größer.

Dem Staat fehlen nach Einschätzung von Deutschem Beamtenbund (dbb)und Tarifunion aktuell 300.000 Mitarbeiter. Das geht aus einer Abfrage hervor, die der dbb zum Auftakt seiner Jahrestagung veröffentlichte. Demnach fehlen in den Kommunalverwaltungen 138.000 Mitarbeiter, in der Kranken- und Altenpflege 40.000 und in Bundes- und Landespolizeien je 25.000.

Zudem scheiden in den kommenden zehn Jahren 1,3 Millionen Beschäftigte altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst aus. Selbst bei Neueinstellungen werde die Lücke mehrere hunderttausend Beschäftigte betragen. Neben der Personalsituation sind die Vertreter der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes besorgt über ein zunehmendes Misstrauen gegenüber dem Staat.

Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte häufen sich.

Besorgnis angesichts von Übergriffen

dbb-Chef Ulrich Silberbach sagte: "Polizisten und Rettungskräfte werden auf offener Straße angegriffen. Politische Debatten werden immer inhaltsleerer, dafür aber aggressiver geführt." Die Rechthaberei siege über die Argumentation. "Wir müssen als Gesellschaft raus aus den Echokammern und wieder miteinander ins Gespräch kommen", so Silberbach.

Umfragen zeigten zuletzt ein sinkendes Vertrauen in Staat und Politik. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des dbb halten 61 Prozent der Bevölkerung den Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben für überfordert. Silberbach sagte: "Wir sind Rückgrat und Mitte der Gesellschaft, stellen die Infrastruktur bereit und sichern den Wirtschaftsstandort Deutschland." Durch den öffentlichen Dienst trete der Staat den Menschen gegenüber.