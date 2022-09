Obst- und Gemüseklau nimmt zu "Das ist kein Kavaliersdelikt" Stand: 07.09.2022 07:43 Uhr

Landwirte beklagen immer häufiger Diebstähle bei Obst und Gemüse. Ein Grund könnten die steigenden Preise sein. Oft gebe es bei den Dieben gar kein Unrechtsbewusstsein.

Von Jens Eberl und Raphael Boch, WDR

Jacqueline Huhndorf aus Tönisvorst ist genervt. Immer wieder wird Obst und Gemüse von ihren Feldern gestohlen. Und dabei geht es nicht um ein oder zwei Äpfel, teilweise seien die Diebe gut organisiert. Bis zu 500 Kilo Obst wurden ihr in einer Nacht geklaut. Am häufigsten würden Äpfel, Kirschen und Erdbeeren mitgenommen. "Es ist kein Schamgefühl mehr da bei den Menschen. Die denken, es gehört ihnen und greifen einfach zu. Wenn wir sie höflich darauf ansprechen, dann werden wir wirklich aggressiv angegangen, weil es für die Menschen einfach selbstverständlich ist", sagt Huhndorf.

Dabei ist das Mitnehmen von Obst oder Gemüse - auch in kleinen Mengen - Diebstahl. Viele Menschen seien überzeugt, es handle sich um harmlosen Mundraub. Mundraub ist ein umgangssprachlicher und vom deutschen Gesetz nicht mehr verwendeter Begriff. Dieser Straftatbestand wurde zum 1. Januar 1975 abgeschafft. Die Gesetzeslage ist inzwischen eindeutig: Wer Obst klaut, macht sich strafbar.

Steigende Preise könnten Grund sein

Die Landwirte im Kreis Viersen haben festgestellt, dass die Diebstähle zugenommen haben. Sie vermuten, dass die gestiegenen Obst‑ und Gemüsepreise ein Grund dafür sein könnten.

Der Hof in Tönisvorst ist kein Einzelfall, sagt Mark Bonus von einem regionalen Interessenverband der Landwirte. "Das Problem ist schon flächendeckend, wenn auch immer unterschiedlich stark ausgeprägt. Das hängt dann auch davon ab, welche Kulturen dort angebaut werden", sagt Bonus. Es gebe bei den Leuten kein Unrechtsbewusstsein mehr, wenn sie fremde Grundstücke betreten und dann auch noch Lebensmittel mitnähmen.

Er befürchtet, dass wegen allgemein steigender Preise - zum Beispiel bei Energie und Lebensmitteln - zukünftig noch mehr Menschen von Feldern stehlen könnten.

Dabei wird auch für die Landwirte vieles teurer: Dünger, Diesel, Personal. Das führt dann auch in Läden zu steigenden Preisen. Der Umsatz der Hofläden ist laut einer aktuellen Studie im ersten Halbjahr um 17 Prozent zurückgegangen.

Bauernverband: Massiver Schaden für Bauern

Dem Deutschen Bauernverband ist der Obst- und Gemüseklau schon länger ein Dorn im Auge. Genaue Statistiken gebe es darüber nicht, aber es sei offensichtlich, dass es sich dabei um ein größeres Problem handle. "Jahr für Jahr müssen unsere Bauern einen massiven wirtschaftlichen Schaden hinnehmen, weil Menschen Obst oder Gemüse vom Feld stehlen“, stellt der stellvertretende Generalsekretär, Udo Hemmerling fest. "Wer Obst klaut ist ein Dieb, egal ob im Laden oder auf der Plantage. Das ist kein Kavaliersdelikt." Der Verband fordert Polizei und Strafverfolgungsbehörden auf, die Diebstähle deshalb konsequent zu verfolgen.

In Drais in der Nähe von Mainz hat das jüngst gut funktioniert. Hier konnte die Polizei vor einigen Wochen Erdbeerdiebe auf frischer Tat ertappen. Aufmerksame Zeugen hatten mehrere Personen gemeldet, die auf einem Feld Erdbeeren pflücken. Die Polizei kontrollierte daraufhin die Verdächtigen, die bereits wieder im Auto unterwegs waren, und fand dabei drei Kilo Erdbeeren in Gefrierbeuteln. Der Diebstahl wurde zur Anzeige gebracht.

Der Frust ist groß

Oft sind die Landwirte aber machtlos, denn in der Regel fällt der Obstklau erst auf, wenn die Diebe längst weg sind. So wie im Nachbarort Finthen. Dort hatten Unbekannte über Nacht 100 Kilo Kirschen mitgenommen.

Jacqueline Huhndorf aus Tönisvorst hat aber auch festgestellt, dass es manchmal gar nichts bringt, die Täter beim Klau zu erwischen, denn sie seien immer unverschämter. "Ich habe mal Leute erwischt, die waren so frech, die wollten vom Feld gar nicht mehr runter gehen. Irgendwann habe ich ihnen dann die Körbe aus den Händen gerissen, die Äpfel auf dem Feld ausgekippt und dann gesagt, sie sollen jetzt bitte gehen." Das sind die Momente, die bei der Landwirtin für großen Frust sorgen.