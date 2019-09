Die neue Lebensmittel-Kennzeichnung Nutri-Score soll künftig beim Einkauf helfen, schneller gesunde Produkte zu finden. Kritiker bemängeln, dass die Kennzeichnung nicht verpflichtend ist.

Von Lea Eichhorn, ARD-Hauptstadtstudio

Fünf rechteckige Kästchen in einer Reihe, abgestuft von einem dunkelgrünen A bis zu einem dunkelroten E. Die Buchstaben-Farben-Kombination soll, wenn es nach Bundesernährungsministerin Julia Klöckner geht, zukünftig in Deutschland auf Lebensmittelpackungen gedruckt werden - von Leberwurst bis Tiefkühlpizza.

"Der Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste, gute Orientierung sein kann", sagt die Ministerin bei der Vorstellung in Berlin. Dunkelgrün markierte Lebensmittel sind demnach besonders nahrhaft und gehören regelmäßig auf den Speiseplan. Rot markierte Lebensmittel sind nicht per se ungesund. Sie enthalten aber zum Beispiel viel Zucker oder Fett und sollten nicht so oft auf dem Teller landen.

Klöckner: Nur ein erster Schritt

Gleich mehrere Kennzeichnungsysteme hatte Klöckner zur Auswahl vorgelegt. Nun ist es Nutri-Score geworden.

Beim Einkaufen im Supermarkt auf die Schnelle eine gesunde Entscheidung treffen - für viele ist das eine Herausforderung. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland sind laut Klöckner übergewichtig. "Das erweiterte Nährwertkennzeichnungsmodell allein wird das Übergewichtsproblem nicht lösen, dessen bin ich mir auch bewusst", räumt Klöckner ein. Aber es sei ein Baustein von vielen, die zur gesunden Ernährung beitrügen.

Das Ernährungsministerium hatte 1600 Verbrauchern in einer Umfrage vier verschiedene Lebensmittel-Label vorgelegt. Die Verbraucher sollten sich für ein Symbol entscheiden. Über die Hälfte der Befragten fanden den Nutri-Score hilfreich. Das Label komme künftig zusätzlich zu anderen Informationen auf die Verpackungen, sagt die Ministerin. Es ersetze nicht die Nährwerttabelle, die auf der Verpackungsrückseite steht. "Diese Tabelle ist europaweit einheitlich und verpflichtend. Und jetzt geht es um die Ergänzung bei dieser Frage."

Der Haken: Label ist nicht Pflicht

Der Nutri-Score, das muss betont werden, wird nicht verpflichtend sein. Lebensmittelhersteller können sich freiwillig dazu entscheiden, ob sie ihre Produkte damit kennzeichnen wollen oder nicht.

Auch für Luise Molling von der Verbraucherorganisation foodwatch ist der Nutri-Score das beste Label. Es auf freiwilliger Basis einzuführen, reiche aber bei weitem nicht aus: "Frau Klöckner muss sich nun auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass der Nutri-Score zum verpflichtenden Nährwertkennzeichnungssymbol in Europa wird." Erst wenn wirklich alle Unternehmen dieses Modell auf ihre Produkte drucken müssten, "können Verbraucherinnen und Verbraucher gesunde Kaufentscheidungen treffen“, betont Molling.

In einigen europäischen Ländern gibt es den Nutri-Score schon, etwa in Frankreich, Belgien und Spanien. In Deutschland haben auch schon einige Lebensmittelhersteller angekündigt, Nutri-Score verwenden zu wollen.

