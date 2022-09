Krieg gegen die Ukraine Ampel diskutiert über Panzerlieferungen Stand: 13.09.2022 06:42 Uhr

Die Grünen-Politiker Hofreiter und Nouripour haben erneut die schnelle Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine gefordert. Auch aus der FDP steigt der Druck auf Kanzler Scholz, seine zurückhaltende Linie zu überdenken.

Von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio

Im Ampel-Streit um Waffenlieferungen an die Ukraine erhöhen die Grünen den Druck auf den Bundeskanzler. "Wir kommen über kurz oder lang nicht umhin, der Ukraine moderne, westliche Kampfpanzer zu liefern", meint der Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestags, Anton Hofreiter, und begründet dies unter anderem damit, dass die alten sowjetischen Panzer einen schlechten Schutz gegenüber russischen Angriffen böten.

"Wir sollten so schnell wie möglich Leopard-Kampfpanzer liefern, um zu verhindern, dass ukrainische Soldaten unnötig sterben", so die Schlussfolgerung des Grünen-Politikers im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern.

Nouripour wirbt für schnelle Lösung

Grünen-Chef Omid Nouripour warb in den tagesthemen dafür, weniger über einzelne Waffensysteme zu reden, aber dafür schnell mit den Partnern zu sprechen, was die Ukraine brauche: In zwei Monaten sei es vielleicht zu spät, warnte Nouripour, der auch für eine Prüfung dessen warb, was die Bundeswehr noch abgeben könne. "Wenn die Ukraine uns verteidigt, ist das auch eine Investition in unsere Sicherheit", sagte er. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt weitere Abgaben aus Bundeswehrbeständen ab.

Bundeskanzler Olaf Scholz wehrt sich bislang gegen die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an die Ukraine - mit Verweis auf die Bündnispartner, die dies auch nicht täten. Am Montag war Scholz der Frage ausgewichen und hatte erklärt, man unterstütze die Ukraine sehr umfassend und werde dies auch weiter tun. Der Druck, vor allem aus der FDP und von den Grünen, der Ukraine die dringend erbetenen Panzer Leopard 2 und Marder zu liefern, war angesichts der Rückeroberungen im Osten und Süden des Landes zuletzt stark gewachsen.