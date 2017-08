Die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen verliert fünf Monate vor der Landtagswahl ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten trete aus der Fraktion aus, teilte Fraktionschefin Piel mit.

Die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen hat keine Mehrheit mehr. Fünf Monate vor der Landtagswahl verlor die Koalition unter Ministerpräsident Stephan Weil ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Grund dafür ist, dass die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten aus der Fraktion austrete, teilte Fraktionschefin Piel mit. Hintergrund ist nach NDR-Informationen, dass Twesten bei der Nominierung für die nächste Landtagswahl unterlag.

Die CDU will sich am Mittag in einer Pressekonferenz äußern.

Weiter Informationen in Kürze.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland