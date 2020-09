Einem Rechtshilfeersuchen Russlands im Fall Nawalny wird die deutsche Justiz nachkommen. Russland will aber auch eigene Ermittler nach Berlin schicken - um "klärende Fragen" zu dem Vergiftungsvorwurf zu stellen.

Die Aufklärung im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny belastet zusehends das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Aus Deutschland kommen unterschiedliche Signale, inwieweit Deutschland dabei mit den russischen Behörden zusammenarbeiten will.

Die Berliner Senatsjustizverwaltung will einem Rechtshilfeersuchen der russischen Behörden nachkommen. Die Ermittler seien von der Justizverwaltung der Hauptstadt beauftragt worden, Rechtshilfe für das entsprechende russische Ersuchen zu leisten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Demnach sollen sie außerdem vorbehaltlich Nawalnys Zustimmung Auskünfte über dessen Gesundheitszustand einholen.

Bundesregierung: Russland hat ausreichend Informationen

Die Bundesregierung pocht hingegen offenbar vorerst auf eine weitgehende Geheimhaltung. Die Regierung habe "Schritte zur Beweissicherung eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen sind", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Zu beachten seien auch "Vertraulichkeitsgepflogenheiten". Russland verfüge "über alles Notwendige", um eigene Ermittlungen zu dem Mordversuch durchzuführen, sagte Seibert weiter.

Bundeswehr-Labor: "Zweifelsfrei" ein Nowitschok-Gift

Russland will offenbar auch eigene Ermittler nach Deutschland schicken. Man wolle die Gelegenheit bekommen, klärende und zusätzliche Fragen stellen zu können, teilte die sibirische Polizei mit. Nach Angaben Seiberts liegt allerdings noch kein entsprechende Ersuchen aus Russland in Berlin vor.

Nawalnys Mitarbeiter und Vertrauter Leonid Wolkow lehnt eine Teilnahme russischer Ermittler an Vernehmungen Nawalnys in Deutschland ab. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte Wolkow, so ein Ansinnen sei "komplett inakzeptabel". Entsprechende Forderungen aus Russland seien "reine Propaganda".

Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug in Sibirien kollabiert. Nach einer Notlandung wurde er zunächst in einer Klinik in Omsk behandelt, bevor er am 22. August nach Deutschland ausgeflogen und in die Berliner Charité verlegt wurde.

Ein Speziallabor der Bundeswehr stellte im Anschluss fest, dass der Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin "zweifelsfrei" durch ein Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde, die in der früheren Sowjetunion entwickelt wurde. Die Bundesregierung hat von Russland infolge dessen Aufklärung des Falls gefordert.

Russland will Laborbefunde

Russische Ärzte hatten zuvor erklärt, dass sie keine Hinweise auf eine Vergiftung Nawalnys gefunden hätten. Die russische Regierung weist jede Schuld in dem Fall zurück und forderte die Bundesregierung unter anderem auf, ihr die Laborbefunde der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hatte Ende August ein Rechtshilfegesuch in Deutschland gestellt.

Nach Angaben der Bundesregierung wurde das Endergebnis der Untersuchung an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) übergeben. Da es sich bei dem Anschlag auf Nawalny um einen Einsatz international geächteter Chemiewaffen handele, sei dies die richtige Adresse. Russland hatte angekündigt, Kontakt zu OPCW aufzunehmen.

Mit Informationen von Stephan Laack, WDR