Nach ihrer Rücktrittsankündigung gibt es Lob für Nahles' Entscheidung und Kritik am schlechten Stil in der SPD. So brutal dürfe Politik nicht sein, heißt es etwa. Und: "Einige in der SPD sollten sich schämen."

Politiker der SPD haben mit Bedauern und Verständnis, teils aber auch mit Verärgerung auf den angekündigten Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles reagiert. Das Land und die SPD hätten ihr viel zu verdanken, erklärte Vizekanzler Olaf Scholz.

Nahles habe "in schwierigen Zeiten" die Verantwortung übernommen und den Erneuerungsprozess in der Partei begonnen, so Scholz, der auch stellvertretender SPD-Chef ist. Die Partei befinde sich nicht erst seit der Europawahl in einer schwierigen Lage. Wichtig sei daher, "dass wir zusammenbleiben und die nächsten Schritte gemeinsam gehen". Ober er Nachfolger von Nahles werden möchte, ließ Scholz offen.

Kritik am Stil in der SPD

Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, der SPD-Politiker Michael Roth, beklagt einen schlechten Stil gegenüber Nahles. "Der öffentliche Umgang mit Dir war schändlich. Einige in der SPD sollten sich schämen", schrieb er bei Twitter.

"Sorgfältig, gemeinsam transparent"

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner warnte vor Schnellschüssen. Alle Weichenstellungen müssten "sorgfältig, gemeinsam und transparent" auf den Weg gebracht werden. Ähnlich äußerte sich Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee.

Der frühere Parteivorsitzende Sigmar Gabriel sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung": "Die SPD braucht eine Entgiftung. Solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden."

Für den SPD-Abgeordneten Florian Post ist der Rücktritt von Nahles "richtig und konsequent". Er gilt als Nahles-Kritiker und nannte den Schritt die "letzte Möglichkeit, den Riss und die Spaltung wieder zu kitten". Post hatte zuvor erklärt, dass es bereits mindestens einen Bewerber für den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion gebe. Nun sprach er von mehreren Bewerbern.

Die CDU will nach Informationen aus Parteikreisen die Koalition mit der SPD fortsetzen. "Wichtig ist, dass die CDU nun ihre Verantwortung zur Koalition und Regierungsarbeit betont", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus Parteikreisen. Deutschland müsse handlungsfähig sein. Am Nachmittag will die CDU-Spitze über das weitere Vorgehen beraten, bevor am Abend die Spitzenklausur der Partei beginnt.

Grüne: Personalfragen klären

"Respekt, dass Nahles hier eine klare Entscheidung trifft", hieß es von der Grünen-Spitze. Die Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck setzen auf eine schnelle Nachfolgeregelung bei der SPD, damit die Partei sich "mit neuer Kraft auf ihre Aufgaben konzentrieren kann".

Auch der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch, würdigte die Entscheidung von Nahles und kritisierte, so brutal dürfe Politik nicht sein. "Vielleicht denken wir darüber alle einfach nur nach."

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, sieht nach der Rücktrittsankündigung die Große Koalition vor dem Zerfall. "Nicht nur die SPD befindet sich in Auflösung, auch die GroKo wandelt nur noch als Untoter über die politische Bühne", sagte Weidel der dpa. "Tag für Tag fallen mehr und mehr Glieder von ihr ab."

Die FDP würdigte dagegen die Entscheidung von Nahles - und kritisierte den Umgang mit ihr. Parteichef Christian Lindner nannte sie eine "ehrliche und kompetente Politikerin". Ihr Rücktritt beantworte keine Kursfrage der SPD, "sondern beschert uns nur eine instabile Regierung", schrieb Lindner bei Twitter.

Der FDP-Politiker Marco Buschmann erklärte, Nahles habe mit ihrem Rücktritt Verantwortung übernommen. "Das Problem, dass immer mehr Menschen dem Format Volkspartei immer weniger zutrauen, ist damit aber noch nicht gelöst", schrieb der Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion bei Twitter.