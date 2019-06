Der Rücktritt von Andrea Nahles vom SPD-Partei- und Fraktionsvorsitz reißt personelle Lücken, die zunächst kommissarisch gefüllt werden sollen. Am Vormittag trifft sich der Parteivorstand.

Die SPD am Abgrund, aber wer soll sie retten? Noch ist keine Lösung in Sicht. Eine erste Krisensitzung der SPD-Führung gestern Abend hat keine Antwort auf die Frage geben können, wer Andrea Nahles an der Parteispitze ersetzen wird. Klar ist wohl bislang nur, dass die Fraktion vorerst der dienstälteste Fraktionsvize führen soll, Ralf Mützenich.

Der Kölner Abgeordnete erklärte sich dazu bereits bereit. "Ich habe das schon häufiger als Vertretung für Andrea Nahles getan", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Als Dienstältester im Vorstand sei das ein völlig normaler Vorgang.

Soll kommissarisch das Amt des SPD-Fraktionschefs übernehmen: Ralf Mützenich.

Parteichef händeringend gesucht

Mützenich soll - ebenso wie die noch offene Parteiführung - eine Interimslösung sein. Doch anscheinend tut sich die SPD selbst dabei schwer, jemanden zu finden, der sich auch nur temporär an die Spitze begibt und versucht, die Partei in ruhigere Fahrwasser zu lenken - zu schweigen von einer dauerhaften Lösung. Bereits mehrere Kandidaten sollen abgewinkt haben.

So hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz für sich ausgeschlossen, neuer SPD-Chef zu werden - und zwar sowohl als Interims- als auch als Dauerlösung. Bei Anne Will sagte er, das sei zeitlich nicht mit seinem Ministeramt vereinbar.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erklärte im NDR bereits seinen Verzicht: "Ich bin und bleibe furchtbar gerne Ministerpräsident aus Niedersachsen und habe keine anderen Ambitionen", so Weil.

Bleiben die Landeschefinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer. Denkbar, dass Dreyer kommissarisch einspringt und Schwesig das Amt später von ihr übernimmt. Dreyer selbst erklärte, die Stellvertreter der Parteivorsitzenden würden dem Vorstand in der heutigen Sitzung einen Vorschlag machen, wie es weitergehe.

Parteichefin für den Übergang? Malu Dreyer ist im Gespräch.

Zeitplan durcheinander gewirbelt

Dabei ist auch das zeitliche Procedere durch Nahles' plötzlichen Rückzug ins Wanken geraten. Ursprünglich wollte die SPD im Dezember einen Parteikonvent abhalten, um eine Halbzeitbilanz ihrer Arbeit in der Großen Koalition zu ziehen und den Vorstand neu zu wählen.

Doch ob dieser Zeitplan zu halten ist, ist mehr als fraglich - auch wenn es Stimmen gibt, die ein Vorziehen ablehnen, so wie Parteivize Karl Lauterbach: Das sei nicht sinnvoll, "weil wir dann gerade voll in der Arbeit sind, zum Beispiel an Gesundheitspolitik und Arbeitsmarktpolitik", und wenn man das dann unterbreche, werde die Bilanz zu mager sein, sagte Lauterbach der "Passauer Neuen Presse".

Urwahl über "neue, frische Gesichter" gefordert

Nahles' frühere Gegenkandidatin, die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, verlangte im Deutschlandfunk "neue, frische Gesichter, die unverbraucht sind und der SPD einen größeren Dienst erweisen". Es dürfe aber nicht nur um Namen gehen, sondern vor allem um die Frage, auf welchem Weg es für die Sozialdemokraten weitergehe. "Wir müssen längst neue Grundfragen diskutieren." Als wichtige Beispiele nannte sie eine Gemeinwohlökonomie sowie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Lange sprach sich - ebenso wie Parteivize Ralf Stegner - für eine Urwahl über den Parteivorsitz aus.