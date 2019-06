CDU zum Nahles-Rücktritt "Wir stehen zur Großen Koalition"

Nach der Rücktrittsankündiung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Nahles hat CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer die SPD aufgefordert, ihre Personalprobleme zu lösen. Der Bestand der Großen Koalition müsse sichergestellt werden.

Die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat sich nach der Rücktrittsankündiung der SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zum Erhalt der Großen Koalition bekannt. "Wir stehen weiter zur Großen Koalition", sagte sie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.

Kramp-Karrenbauer forderte die SPD auf, ihre Personalprobleme so zu lösen, dass die Koalition nicht gefährdet werde. Sie hoffe, dass "die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition nicht beeinträchtigt wird", so die CDU-Chefin.

Koalition kein Selbstzweck

Die Koalition sei kein Selbstzweck, sagte Kramp-Karrenbauer. Der Koalitionsvertrag bilde vielmehr die Grundlage für notwendige Weichenstellungen und die Vertretung deutscher Interessen in Europa und der Welt.

"Dies ist nicht die Stunde für parteitaktische Überlegungen", so Kramp-Karrenbauer. "Ich danke Andrea Nahles für die Zusammenarbeit." Sie lobte die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit Nahles in der Koalition und würdigte sie als "charakterstarke, aufrichtige und verlässliche SPD-Chefin".