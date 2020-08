Zehntausende haben in Berlin eine Abkehr von der Corona-Strategie der Regierung gefordert. Doch am Tag danach warnt die Politik um so eindringlicher vor neuen Lockerungen - und findet mahnende Worte

Einen Tag nach der Kundgebung in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen hat die Politik deutlich gemacht, dass sie an ihrem Kurs festhält. CSU-Chef Markus Söder warnte eindringlich vor weiteren Lockerungen. "Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt", sagte er der "Bild am Sonntag". Absolute Wachsamkeit sei nun gefragt. "Das Virus bleibt eine Daueraufgabe, die uns permanent unter Stress setzt."

Viele Menschen seien im Umgang mit dem Virus leichtsinniger geworden, kritisierte Söder. "Dazu gehören auch die extremen Lockerer und Verschwörungstheoretiker, die alle Maßnahmen schnellstens aufheben wollten." Die zweite Welle sei "praktisch doch schon da", sagte er. "Sie schleicht durch Deutschland. Es gilt daher, noch aufmerksamer zu sein und rasch und konsequent zu reagieren. Je schneller wir handeln, desto geringer sind die Folgen."

Söder lehnte Fußballspiele mit Zuschauern zum Start der neuen Saison ab. Er bezweifle, dass im August weitere Lockerungen beschlossen werden könnten. "Geisterspiele ja, aber Stadien mit 25.000 Zuschauern halte ich für sehr schwer vorstellbar." Das wäre das falsche Signal und auch der Bevölkerung schwer zu vermitteln, "wenn man dafür Unmengen von Testkapazitäten aufbrauchen würde".

Großdemonstration gegen Corona-Politik wegen Bruch der Hygienevorschriften aufgelöst

tagesthemen 23:15 Uhr, 01.08.2020, Anke Hahn, RBB





Ende aller Auflagen gefordert

In Berlin hatten am Samstag nach Schätzungen der Polizei rund 20.000 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen und ein Ende aller Auflagen gefordert. Da bereits während der Demonstration die Hygiene-Regeln nicht eingehalten wurden, stellte die Polizei Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung und löste die Demonstration am Abend auf. Dabei wurden 18 Polizeibeamte verletzt, drei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt waren laut Polizeiangaben 1100 Beamte im Einsatz. Die Veranstalter sprechen von einem Vielfachen an Teilnehmern.

Sundermeyer: "Viele meinen, dass sie belogen werden"

Zu der Demonstration unter dem Motto "Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit" hatte die Initiative "Querdenken 711" aufgerufen. In Stuttgart hat diese Initiative bereits wiederholt demonstriert. Kritiker dieser Proteste befürchten eine Vereinnahmung durch Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten.

Rechtsextremismusexperte Olaf Sundermeyer verwies in den tagesthemen auf den seiner Meinung nach fehlenden Zusammenhang zwischen tatsächlicher Situation und Lockerungen. "Wir haben sehr viele Impfgegner, Reichsbürger und Menschen, die nicht daran glauben, dass es Corona überhaupt gibt", sagte er. Die Demonstranten seien der Meinung, die Pandemie sei eine Erfindung der Bundesregierung, um das Volk zu gängeln. "Viele meinen, dass sie systematisch belogen werden."

Bereits gestern hatten sich auch Vertreter der Bundespolitik kritisch geäußert. "Ja, Demonstrationen müssen auch in Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so", schrieb Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienten dem Schutz aller. Die Pandemie sei nur "mit Vernunft, Ausdauer und Teamgeist" zu meistern.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken nannte das Verhalten der Demonstranten unverantwortlich. "Tausende #Covidioten feiern sich in Berlin als 'die zweite Welle', ohne Abstand, ohne Maske", schrieb sie auf Twitter. "Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft."

Deutlich Worte kamen auch von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller. Die Demonstranten würden die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen und riskierten damit die Gesundheit anderer Menschen, sagte Müller dem rbb.

Tausende ziehen bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen über die Friedrichstraße. Dazu aufgerufen hat die Initiative "Querdenken 711".

"Zynisch und verantwortungslos": Politiker kritisieren Demo gegen Corona-Auflagen

Barbara Kostolnik, ARD Berlin

