Die Angst vor einem Anschlag war sofort wieder da: Ein Mann hat in Münster einen Kleinbus in eine Menschenmenge gesteuert und zwei Personen getötet. Einen islamistischen Terrorakt schließen die Behörden derzeit aus.

Viele Menschen sitzen an diesem sonnigen Samstagnachmittag vor dem Lokal "Großer Kiepenkerl", als ein Kleintransporter in die Stuhl- und Tischreihen fährt. Zwei Menschen werden getötet, mindestens 20 werden verletzt. Nach der Attacke erschießt sich der Täter nach Polizeiangaben in dem Fahrzeug selbst.

Eine Polizeisprecherin erklärte, es werde nicht nach weiteren Verdächtigen gesucht. Die Gefahr sei gebannt. Zeitweise hatte es Gerüchte gegeben, dass ein oder zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien.

Polizisten untersuchten im Tatfahrzeug auch einen verdächtigen Gegenstand und prüften, ob sich Sprengstoff in dem Transporter befand. Dazu gibt es allerdings noch keine offiziellen Informationen, offenbar dauert der Einsatz an.

Todesfahrt in Münster

tagesthemen 23:15 Uhr, 07.04.2018, Caroline Imlau, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-392423~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Tatort schnell weiträumig abgesperrt

Die Polizeipräsenz in der nordrhein-westfälischen Stadt war bereits vor dem Zwischenfall groß, da ursprünglich eine Kurden-Demonstration angemeldet worden war. Die Altstadt wurde nach der Attacke weiträumig abgesperrt. Die Polizei bat die Menschen am Nachmittag, die Innenstadt zu verlassen. Der Bereich um den Tatort blieb am Abend weiter abgesperrt.

Die Polizei Münster twitterte außerdem: "Bitte verbreitet keine Gerüchte im Netz und vermeidet Spekulationen."

Polizei NRW MS @Polizei_nrw_ms #Kiepenkerl #Münster Bitte unterlasst die Spekulationen und Gerüchte. Wir sind vor Ort und ermitteln zum Tathergang. Sobald wir mehr gesicherte Informationen haben werden wir Euch hier dazu informieren. Twitter 07.04.2018 20:05 Uhr via

Offenbar kein islamistischer Anschlag

Bei dem Fahrer handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen 48 Jahre alten Deutschen. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen ein deutscher Staatsbürger, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul in Münster. "Es spricht im Moment nichts dafür, dass es einen islamistischen Hintergrund gibt."

Die Details und ein mögliches Motiv würden noch untersucht, sagte Reul weiter. Es werde in alle Richtungen ermittelt. "Sobald gesicherte Informationen vorliegen, und nicht nur Gerüchte oder Hinweise, werden sie bekanntgegeben."

Täter soll psychisch auffällig gewesen sein

Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" wurde die Wohnung des Täters nach Sprengstoff durchsucht. Der 1969 geborene Mann soll psychisch auffällig gewesen sein.

Der Mann habe schon lange in Münster gelebt, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Jens R. sei 48 Jahre alt gewesen und habe in der Nähe des Tatorts gewohnt.

Merkel zeigt sich "zutiefst erschüttert"

Die Bundesregierung und weitere bekannte Politikern äußerten sich erschüttert über die Attacke. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich "zutiefst erschüttert" über die "schrecklichen Geschehnisse".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer "schweren Gewalttat" und sprach den Betroffenen sein Beileid aus. "Die Meldungen, die uns aus Münster erreichen, sind entsetzlich", erklärte Steinmeier. "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern und den Angehörigen - mein tiefes Mitgefühl gilt allen, die einen geliebten Menschen verloren haben und in tiefer Sorge sind."