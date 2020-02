Frankreichs Präsident Macron spricht heute erstmals auf der Münchner Sicherheitskonferenz. NATO-Hirntod, mehr atomare Zusammenarbeit - zuletzt sorgte er mit solchen Äußerungen für Unruhe.

Von Markus Sambale, ARD-Hauptstadtstudio

Die Augen werden sich heute vor allem auf ihn richten: auf Emmanuel Macron. Zum ersten Mal ist der französische Präsident auf der Münchner Sicherheitskonferenz dabei. Für das große Interesse hat er selbst gesorgt - mit teils provokanten Äußerungen.

Der NATO drohe der Hirntod, erklärte Macron im vergangenen Jahr. Vorige Woche kam dann sein Vorstoß, Europa müsse in der Verteidigungspolitik eigenständiger werden. Ein Aufruf, für den sich Außenminister Heiko Maas am Freitagabend offen zeigte. Maas warb für den Aufbau einer Europäischen Verteidigungsunion, aber ausdrücklich als Pfeiler innerhalb der NATO.

"Gemeinsam mit Frankreich arbeiten wir intensiv daran - und wir werden auch Präsident Macrons Angebot eines strategischen Dialogs aufgreifen", sagte Maas und fügte hinzu: "Deutschland ist bereit, sich stärker zu engagieren, auch militärisch. Aber dieses militärische Engagement muss eingebettet sein in eine politische Logik, genau so wie es Bundespräsident Steinmeier (...) erläutert hat."

Steinmeier hatte gestern mit seiner Eröffnungsrede den Ton gesetzt für die diesjährige Sicherheitskonferenz. Und ein düsteres Szenario gezeichnet. Steinmeier beklagte den Rückzug vieler Staaten ins Nationale. Der führe in eine Sackgasse. Für den Bundespräsidenten ist klar: Angesichts dieser finsteren Lage müssten die Europäer zusammenrücken, vor allem: "Wir Deutsche müssen auch Antwort geben auf die Frage, wie wir mit unserem engsten Partner, mit Frankreich, ernsthaft und vertrauensvoll über die Fragen der europäischen Sicherheit sprechen, die Staatspräsident Macron in seiner wichtigen Rede an der Pariser Ecole de Guerre vor einer Woche aufgeworfen hat," sagte er. "Wir sollten seine Einladung zum Dialog aufgreifen."

Der französische Präsident bekommt heute Vormittag die Chance, konkreter zu werden, zu erklären, was er meint, wenn er von einer "strategischen Autonomie" Europas spricht. Oder welche Rolle aus seiner Sicht die französischen Atomwaffen dabei spielen könnten. Vor allem von deutscher Seite wird hier in München allerdings immer wieder betont: Internationale Verantwortung - damit seien nicht als erstes und nicht allein Militäreinsätze gemeint.

Am deutlichsten wurde Entwicklungsminister Gerd Müller am Rande der Konferenz, als er kritisierte: "Die Ausgaben für Rüstung in der Welt steigen immer weiter. 1700 Milliarden heute, und die Investitionen in Frieden- und Entwicklungszusammenarbeit sinken auf ein Zehntel." Wie genau wollen sich die Europäer international engagieren? Wo ziehen Deutschland und Frankreich an einem Strang? Die Suche nach Antworten wird heute weitergehen.

SiKo2020: Ausblick auf den zweiten Konferenztag

Markus Sambale, ARD Berlin

