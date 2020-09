Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria sollen 400 unbegleitete Minderjährige Griechenland verlassen. Auf Initiative von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron sollen sich mehrere EU-Staaten an der Aufnahme beteiligen.

Etwa 400 Minderjährige aus dem zerstörten griechischen Flüchtlingslager Moria sollen in EU-Ländern aufgenommen werden. Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte eine entsprechende Einigung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die unbegleiteten Minderjährigen sollten demnach auf EU-Länder verteilt werden, die sich zur Aufnahme bereit erklären. Die anvisierte Zahl von 400 sei nur eine etwaige Größenordnung und könne sich im Laufe der Gespräche über die gemeinsame Initiative noch ändern, hieß es.

Deutschland hat bereits mehr als 460 unbegleitete Kinder, kranke Kinder und ihre Angehörigen aus den Flüchtlingslagern von den griechischen Inseln aufgenommen. Weitere Aufnahmen kranker Kinder sind bereits in Vorbereitung. Die nun zwischen Merkel und Macron zugesagte Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger, die von den griechischen Behörden nun auf das Festland gebracht wurden, soll nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa unabhängig davon stattfinden.

Was die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria angeht, werfen SPD und Linkspartei Innenminister Seehofer eine Blockadehaltung vor.

Scholz spricht von "guter Entwicklung"

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) stellte rasche Unterstützung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen in Aussicht. Er gehe davon aus, "dass es jetzt eine schnelle Lösung gibt für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge", sagte er. "Deutschland, Frankreich und einzelne andere Länder sind bereit, da etwas zu tun", sagte Scholz. "Daran wird jetzt gearbeitet."

Scholz bezeichnete es als "gute Entwicklung", dass die Bereitschaft, solidarisch zu helfen, wächst". Er bezog dies sowohl auf Deutschland als auch auf "Europa generell". Die Bilder aus dem Lager Moria, das von Bränden weitgehend zerstört wurde, hätten "uns alle bedrückt". Auf die Frage, ob auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der geplanten Hilfe für die Mora-Flüchtlinge mitziehe, sagte Scholz, er sei "sicher, dass die Regierung hier gemeinsam dazu beitragen wird, dass Deutschland einen solidarischen Beitrag leistet".

Michael Stempfle, ARD Berlin, zu den möglichen Plänen Seehofers

Druck auf Seehofer wächst

Zuvor war in Deutschland über die Frage diskutiert worden, ob Deutschland notfalls auch im Alleingang und ohne Beteiligung anderer EU-Staaten mehr Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen könnte. Die Bundesregierung hatte betont, auf Hilfe vor Ort zu setzen und sich mit Griechenland und den EU-Partnern abzustimmen.

Vertreter von Parteien, Verbänden und Kirchen hatten zuletzt den Druck auf Seehofer erhöht, die rasche Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria zu ermöglichen. Mehrere Bundesländer und Kommunen boten die Aufnahme von Flüchtlingen an, jedoch dürfen sie das nicht ohne Zustimmung der Bundesregierung. Denn die Entscheidungshoheit bei der Aufnahme von Flüchtlingen liegt beim Bund.

Der Koalitionspartner SPD warf Seehofer eine Blockadehaltung vor. Der CSU-Politiker müsse die rasche Aufnahme von Flüchtlingen ermöglichen, "um diesen armen, verzweifelten Menschen, vor allem den Familien und Kindern zu helfen", sagte SPD-Chefin Saskia Esken in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche". Deutschland könne zwar nicht alle 13.000 Menschen aus dem Lager Moria aufnehmen - "aber wir werden einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten".

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey forderte Seehofer auf, aufnahmebereiten Kommunen und Bundesländern freie Hand zu lassen. Es müsse möglich sein, dass diejenigen, "die sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen, dass die auch helfen dürfen", sagte Giffey den Sendern RTL und n-tv. "Wir können nicht warten, bis sich alle europäischen Partnerländer geeinigt haben. Das wird Wochen und Monate dauern."

Das Flüchtlingslager Moria ist nach Bränden am Dienstag und Mittwoch nahezu vollständig zerstört.

Appell mehrerer Unions-Abgeordneter

Auch aus der Union waren Stimmen laut geworden, die mehr Aufnahmen forderten - beispielsweise vom griechischen Festland, um die Lage zu entspannen. In einem Brief an Seehofer forderten 16 Unions-Bundestagsabgeordnete die Aufnahme von 5000 Flüchtlingen. "Wir bitten Sie darum, dass Deutschland möglichst gemeinsam mit anderen EU-Staaten, aber notfalls auch alleine, 5000 Flüchtlinge vom griechischen Festland aufnimmt", heißt es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Es gehe jetzt nicht vorrangig darum, europäische Flüchtlingspolitik zu gestalten, "sondern offensichtliche menschliche Not zu lindern".

Einer der Unterzeichner des Briefes, der menschenrechtspolitische Fraktionssprecher Michael Brand (CDU), betonte im SWR, dass es sich bei den 5000 Menschen um Flüchtlinge handeln müsse, die bereits ein Asylverfahren in Griechenland durchlaufen haben. Denn es dürfe "natürlich auch nicht das Signal gesendet werden, dass Europa erst reagiert, wenn man selbst die Flüchtlingslager anzündet". Zu den Unterzeichnern des Briefes zählt unter anderen auch der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) plädierte für die Aufnahme von 2000 Flüchtlingen aus Moria in Deutschland. Er selbst hatte das Lager bereits vor zwei Jahren besucht. "Das ist kein Flüchtlingscamp, das ist ein Gefängnis. Flüchtlinge werden eingepfercht wie Verbrecher", sagte Müller in der ARD. Er sehe "auch Europa und die Europäische Union in der Pflicht, sich auf eine Lösung für die Flüchtlingskrise zu einigen".

Gerd Müller, Bundesminister für Entwicklungshilfe, zum Brand im Flüchtlingslager Moria

ARD-Brennpunkt 20:15 Uhr, 09.09.2020

Middelberg warnt vor Alleingang

Der CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg hingegen spricht sich weiter gegen einen deutschen Alleingang aus. "Es geht um das politische Signal, das man setzt", betonte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wenn Deutschland nun im Alleingang Flüchtlinge aufnehme, würden sich die anderen europäischen Staaten zurücklehnen. Stattdessen plädierte Middelberg für einen "Kreis der Willigen" - also EU-Staaten, die sich gemeinsam für die Aufnahme von Menschen aus Moria entscheiden könnten. Dadurch könnten auch schnelle Lösungen erreicht werden.

Das Lager Moria war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen 3000 Migranten waren dort mehr als 12.000 Menschen untergebracht. Auf Lesbos verbrachten Tausende Menschen die erste Nacht nach dem Großbrand auf den Straßen rund um das zerstörte Lager Moria. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei, Tränengas wurde eingesetzt. Ein Teil der Menschen soll in den kommenden Tagen zunächst auf Schiffen unterkommen.