Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria Druck auf Seehofer steigt

Die Forderung nach Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria findet immer mehr Unterstützer. Dadurch gerät Bundesinnenminister Seehofer unter Druck, der zunächst eine europäische Einigung über die Verteilung verlangt.

Vertreter von Parteien, Verbänden und Kirchen machen Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer, die rasche Aufnahme von Flüchtlingen aus dem zerstörten Lager Moria in Griechenland zu ermöglichen. Mehrere Bundesländer und Kommunen haben die Aufnahme von Flüchtlingen angeboten, jedoch dürfen sie das nicht ohne Zustimmung der Bundesregierung. Denn die Entscheidungshoheit bei der Aufnahme von Flüchtlingen liegt beim Bund.

Der Koalitionspartner SPD warf Seehofer eine Blockadehaltung vor. Der CSU-Politiker müsse die rasche Aufnahme von Flüchtlingen ermöglichen, "um diesen armen, verzweifelten Menschen, vor allem den Familien und Kindern zu helfen", sagte SPD-Chefin Saskia Esken in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche". Deutschland könne zwar nicht alle 13.000 Menschen aus dem Lager Moria aufnehmen - "aber wir werden einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten".

Was die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria angeht, werfen SPD und Linkspartei Innenminister Seehofer eine Blockadehaltung vor.

Länder und Kommunen bieten Alleingang an

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey forderte Seehofer auf, aufnahmebereiten Kommunen und Bundesländern freie Hand zu lassen. Es müsse möglich sein, dass diejenigen, "die sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen, dass die auch helfen dürfen", sagte Giffey den Sendern RTL und n-tv. "Wir können nicht warten, bis sich alle europäischen Partnerländer geeinigt haben. Das wird Wochen und Monate dauern."

Mehrere Bundesländer und Kommunen hatten angeboten, im Alleingang Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Das Bundesinnenministerium besteht aber auf einem europäischen Mechanismus zur Verteilung. Die Union ist gespalten. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) etwa plädierte für die Aufnahme von 2000 Flüchtlingen aus Moria in Deutschland.

Müller sieht Europa in der Pflicht

Ihn "empören diese Bilder" - von dem Brand, von dem Leben im Camp, sagte Müller im ARD-Brennpunkt: Er selbst hatte das Lager bereits vor zwei Jahren besucht. "Das ist kein Flüchtlingscamp",

"Das ist ein Gefängnis. Flüchtlinge werden eingepfercht wie Verbrecher."

Und Müller betont: "Das sind nicht die Flüchtlinge Griechenlands. Das sind Europas Flüchtlinge." Und daher sieht er auch Europa und die Europäische Union in der Pflicht, sich auf eine Lösung für die Flüchtlingskrise zu einigen.

Gerd Müller, Bundesminister für Entwicklungshilfe, zum Brand im Flüchtlingslager Moria

ARD-Brennpunkt 20:15 Uhr, 09.09.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-755001~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Middelberg warnt vor Alleingang

Der CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg hingegen spricht sich weiter gegen einen deutschen Alleingang aus. "Es geht um das politische Signal, das man setzt", betonte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wenn Deutschland nun im Alleingang Flüchtlinge aufnehme, würden sich die anderen europäischen Staaten zurücklehnen.

Stattdessen plädierte der CDU-Politiker für einen "Kreis der Willigen" - also EU-Staaten, die sich gemeinsam für die Aufnahme von Menschen aus Moria entscheiden könnten. Dadurch könnten auch schnelle Lösungen erreicht werden. Generell brauche es aber ein einheitliches Asylsystem an den EU-Außengrenzen.

Das Flüchtlingslager Moria ist nach Bränden am Dienstag unbd Mittwoch nahezu vollständig zerstört.

Brand will 5000 Flüchtlinge aufnehmen

Der CDU-Menschenrechtsexperte Michael Brand schlug die Aufnahme von 5000 Flüchtlingen vor. CSU-Chef Markus Söder schrieb auf Twitter: "Ganz Europa und auch Deutschland müssen handeln und helfen. Sollte die Bundesregierung entscheiden, Menschen aufzunehmen, wird sich Bayern selbstverständlich daran beteiligen."

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sprach sich dafür aus, gemeinsam mit europäischen Partnern Bewohner aufzunehmen. "Die Europäische Union und der Bund müssen zeitnah eine gemeinsame Lösung finden", sagte der CDU-Politiker. Sachsen-Anhalt werde sich solidarisch zeigen und seinen humanitären Verpflichtungen, die aus einer EU-Einigung entstünden, erfüllen.

Laschet: "Deutschland kann mehr tun"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zeigte sich überzeugt, dass Deutschland mehr tun könne. "Die Flüchtlinge betreten europäischen Boden", sagte der CDU-Politiker in den tagesthemen. Daher sei die Flüchtlingskrise ein europäisches Problem.

Zugleich stellte er sich hinter den Kurs von Seehofer. Dass der versuche, in Sachen Flüchtlingsaufnahme weitere EU-Staaten an Bord zu holen, sei der richtige Weg, so Laschet: "Deutschland wird einen großen Teil leisten können. Aber das Signal 'Deutschland schafft das allein' wäre falsch. Dann ziehen sich andere wieder zurück."

Linkspartei wirft Seehofer Anbiederung vor

Die Chefin der Linkspartei, Katja Kipping, warf Seehofer Anbiederung an die Rechten vor. "Seehofer kuscht doch nur vor den Ultrarechten in den eigenen Reihen und in der AfD, wenn er Landesregierungen und Kommunen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria verweigert", erklärte Kipping. "Seehofer ist ein Hasenfuß ohne Mut zur Menschlichkeit." Nothilfe dürfe nicht an europäischem Hickhack oder der Kleinmütigkeit eines Innenministers scheitern.

Nach Angaben von Arbeitsminister Hubertus Heil will die Bundesregierung Soforthilfe vor Ort leisten. "Was jetzt zu tun ist, ist erstens Soforthilfe zu leisten, das haben wir in der Bundesregierung auch besprochen, zum Beispiel mit den Möglichkeiten des Technischen Hilfswerks", sagte der SPD-Politiker im Sender Phoenix. Deutschland müsse darüber hinaus einen nennenswerten weiteren Beitrag leisten. Man habe sich immer dafür stark gemacht, vor allem Kindern und Jugendlichen zu helfen, "aber das muss jetzt in der akuten Lage großherziger gehandhabt werden (...). Das sollten wir jetzt miteinander in der Koalition auch zügig klären".

Verbände und Kirchen drängen auf schnelle Hilfe

Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, rief dazu auf, nicht auf eine EU-Einigung zur Flüchtlingsverteilung zu warten. Eine solche Einigung wäre zwar wünschenswert - aber "wenn das nicht möglich ist, muss Deutschland mit den Ländern, die dazu bereit sind, vorangehen", sagte Bedford-Strohm der "Passauer Neue Presse".

Pro Asyl verlangt eine Luftbrücke nach Deutschland und in andere europäische Länder. Jetzt müssten die gleichen Maßnahmen ergriffen werden, "wie wenn sich über 10.000 europäische Touristinnen und Touristen in akuter Gefahr befänden", erklärte die Organisation. Zudem müssten Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen, die Versorgung mit Essen und Wasser sichergestellt und medizinisches Personal eingeflogen werden.