Der blutrote Mond hat viele Menschen am Morgen nach draußen gelockt. Die Mondfinsternis war an vielen Orten dank des klaren Himmels gut zu sehen. Bis zum nächsten "Blutmond" dauert es nun bis 2028.

Am Morgen konnten viele Menschen in Deutschland einen rot gefärbten Vollmond bewundern. Die auch als "Blutmond" bezeichnete Mondfinsternis ist ein seltenes Naturphänomen. Dank des in weiten Teilen des Landes klaren Himmels war es vielerorts gut zu beobachten. Ab 5.41 Uhr lag der Mond komplett im Kernschatten der Erde. Erst um 6.44 Uhr trat er wieder ganz heraus.

Nur im Norden Deutschlands und im Alpenvorland machte das Wetter den "Blutmond"-Fans einen Strich durch die Rechnung: Viele Wolken verdeckten dort die Sicht.

Rote Färbung durch langwelliges Licht

Zu einer solchen Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen dabei genau auf einer Linie. Da der Mond derzeit nur rund 357.000 Kilometer von der Erde entfernt ist und niedrig über dem Horizont stand, erschien er etwa zehn Prozent größer als gewöhnlich.

Die totale Mondfinsternis wird "Blutmond" wegen der rotbraunen Farbe des Himmelskörpers genannt. Sie wird dadurch verursacht, dass die Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre gebrochen werden und nur das langwellige rötliche Licht zum Mond gelangt.

Warten bis 2028

Die Mondfinsternis war nach Astronomenangaben in Europa, Afrika mit Ausnahme der östlichen Küstenregion, über dem Atlantik, in Nord- und Südamerika, Grönland sowie in der Nordpolarregion sichtbar.

Zuletzt gab es das Naturereignis im Juli 2018. Den nächsten "Blutmond" können Menschen in Deutschland erst wieder an Silvester 2028 sehen.