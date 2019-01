Wolkenfreier Himmel Mondfinsternis meist gut zu sehen

Bei meist klarem Himmel können Frühaufsteher morgen eine totale Mondfinsternis beobachten. Der Erdtrabant taucht um 05.41 Uhr vollständig in den Erdschatten ein und bleibt mehr als eine Stunde verdunkelt.

Wer sich die totale Mondfinsternis anschauen möchte, darf sich auf einen meist wolkenfreien Himmel freuen - allerdings muss er früh aufstehen und sich warm anziehen. Nur im Norden und im Alpenvorland könne der "Blutmond" von Wolken verdeckt sein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der Mond ist gerade besonders nah

Ab 5.41 Uhr an wird der Mond komplett im Kernschatten der Erde liegen und erst um 6.44 wieder auf. Sein rötliches Schimmern ist am besten in der Mitte Deutschlands zu beobachten. Fast überall im Land wird die Mondfinsternis allerdings bei frostigen Temperaturen zu sehen sein. Sie liegen zwischen minus einem und minus zehn Grad im Osten.

Zu einer Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen bei dieser Finsternis genau auf einer Linie. Das Schauspiel beginnt gegen 4.34 Uhr, wenn der Vollmond langsam in den Kernschatten der Erde rückt. Die Strahlen der Sonne werden in der Atmosphäre der Erde gebrochen. Da nur das langwellige rötliche Licht zum Mond gelangt, schimmert dieser rötlich. Da der Mond gerade auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er zudem besonders groß.